Desembre es complica a Catalunya: pluges, borrascas i la incògnita de la neu per Nadal

Sembla que després del mal temps arriba la calma a Catalunya, encara que no durarà gaire

Nieve en la estación de esquí de Vallter.

Nieve en la estación de esquí de Vallter. / Patricia López Avilés

Patricia López Avilés

Barcelona

Sembla que després del mal temps arriba la calma a Catalunya, encara que no durarà gaire. Catalunya ha iniciat la setmana amb pluges persistents en gran part del litoral i prelitoral del territori, mentre que a l'interior i a les muntanyes el sol ha estat el protagonista.

En llocs com Badalona (Barcelonès, Barcelona), es van arribar a acumular més de 120 l/m2, negant carrers, portals i túnels. El dimecres les pluges van quedar relegades a les Terres de l'Ebre (Tarragona) i els núvols es van dissipar a la resta del mapa.

Últim dia de calma

Ara, la predicció per a aquest dijous anuncia el dia més estable de la setmana, amb mínimes a la baixa però amb el sol brillant a tota la comunitat autònoma, i sense pluges a la vista.

Tot i així, al matí els bancs de boira circularan pel prelitoral i alguns punts de la costa però, a mesura que avanci la jornada, s'obriran clars en conjunt.

Les mínimes retrocediran lleugerament i les màximes seguiran sense canvis, posicionant-se entre els 10 i 15 graus en general.

Un nou front atlàntic

Aquesta estabilitat serà bastant efímera, ja que divendres entrarà un front atlàntic a Catalunya que obrirà la porta a una borrasca polar que romandrà durant la setmana de Nadal.

El territori despertarà divendres amb el cel tapat en alguns punts, encara que al llarg del dia aniran creixent nuvolades a tot el firmament.

De fet, a partir del migdia s'esperen precipitacions febles i localment moderades en punts de la meitat nord.

Els xàfecs continuaran al llarg del dissabte i s'estendran per tota Catalunya, especialment al litoral i prelitoral. A més, el territori despertarà amb núvols densos que es repartiran per tot el mapa.

Cap de setmana de pluges

Quan arribi la tarda del dissabte, les precipitacions podrien arribar a Lleida i l'interior de Tarragona, on cauran amb gran força en pocs minuts.

La cota de neu baixarà fins als 1.600 metres i nevarà en gran part del Pirineu.

Els valors començaran a baixar en anticipació a la massa d'aire fred que arribarà el diumenge i que podria deixar el primer temporal de ple hivern de la temporada.

Així mateix, els xàfecs continuaran i el fred i la pluja s'allargaran fins dimarts, amb diverses seqüències de precipitació generoses, nevades abundants al Pirineu i en llocs poc habituals fora d'aquestes muntanyes.

TEMES

