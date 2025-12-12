Meteorologia
La previsió del temps a l’Alt Empordà per aquest cap de setmana
El 12, 13 i 14 de desembre s'espera estabilitat i temperatures suaus
Arriba el cap de setmana i és un bon moment per aprofitar-lo per fer activitats, especialment a les portes del Nadal. Per això, conèixer la predicció meteorològica és clau abans de planificar qualsevol sortida. Segons el Meteocat, a l'Alt Empordà el divendres a la tarda el cel es mantindrà variable, amb intervals de núvols i clarianes. No s’esperen precipitacions a la comarca. Les temperatures seran suaus, amb valors al voltant dels 15 graus de màxima a l’interior i mínimes entorn dels 2 graus.
El dissabte al matí continuarà el temps estable, amb presència de sol combinada amb alguns núvols. Les temperatures mínimes pujaran lleugerament, situant-se al voltant dels 7 graus, mentre que les màximes arribaran als 16 graus. No es preveu pluja.
Durant el dissabte a la tarda, el cel es mantindrà parcialment ennuvolat, sense precipitacions. Les temperatures es mantindran sense canvis destacables respecte al matí, amb màximes al voltant dels 16 graus.
Lleugera baixada de les temperatures
El diumenge al matí es preveu un augment de la nuvolositat, amb cel mig ennuvolat a la major part de la comarca. Les temperatures baixaran lleugerament, amb màximes al voltant dels 14 graus i mínimes pròximes als 5 graus. No s’indiquen precipitacions.
El diumenge a la tarda el cel continuarà ennuvolat o mig ennuvolat, sense previsió de pluja. Les temperatures es mantindran similars a les del matí.
Segons el Meteocat, no hi ha avisos per situació meteorològica de perill a l’Alt Empordà durant tot el període.
