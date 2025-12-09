Meteorologia
L'Empordà afronta un canvi de temps: descens tèrmic després d'un inici de desembre càlid
A la comarca i a la resta de Catalunya, valors cauran fins a adequar-se als d’aquesta època de l’any
Patricia López Avilés
El desembre ha començat a Catalunya amb unes temperatures per sobre de la mitjana causades per un anticicló que s’ha instal·lat al territori català.
El pont de la Constitució ha anat acompanyat d’una calma i tranquil·litat atmosfèrica que ha deixat els termòmetres fins a 10 graus per sobre del que és habitual en aquestes dates, especialment al litoral i prelitoral.
En contrast, al Pirineu les fortes nevades han permès inaugurar les temporades d’esquí amb èxit.
Arriben les boires matinals
Tanmateix, sembla que el bon temps arriba a la seva fi: la previsió per dimarts anuncia nous vents provinents del sud-oest que afavoriran l’augment de núvols baixos en molts trams de la costa i a l'Empordà i diverses comarques de Girona, on poden bufar amb intensitat.
A la resta del territori, el cel es mantindrà serè i sense núvols, tot i que al matí s’esperen boires a les comarques lleidatanes de la Noguera, el Segrià, la Segarra i zones de l’Urgell. També a Vic (Osona), on les boirines poden ser persistents.
Temperatures anòmales
Les temperatures tornaran a baixar a l’interior i, als punts on es formi boira, les màximes quedaran per sota dels 10 o 12 °C. Així i tot, al litoral i prelitoral continuaran voltant els 18 i 20 °C en general.
Pel que fa a dimecres, el temps seguirà en la mateixa línia: les boires seran insistents a l’interior, sobretot a la plana de Lleida. A més, es formaran núvols baixos a bona part del mapa que es mantindran durant tota la jornada.
Baixen els valors
Les màximes baixaran al litoral i prelitoral, fins a deixar els valors al voltant dels 15 °C. Així mateix, el vent del nord-est podria bufar amb moderació en punts de la meitat est.
A partir de dijous, els núvols començaran a dissipar-se en molts punts de Catalunya per donar pas a un sol que escalfarà l’ambient i farà pujar de nou les màximes a la costa catalana. Tot i això, les mínimes podrien ser lleugerament més baixes per la inversió tèrmica matinal.
Cap de setmana inestable
Les gelades podrien estendre’s cap a altres punts de l’interior i del prepirineu, la fred es farà notar amb força.
La previsió per al cap de setmana avisa del pas d’un nou front atlàntic que provocarà variacions en la meteorologia.
I és que la retirada de l’anticicló i la borrasca afavoriran l’aparició de precipitacions entre Barcelona, Tarragona i punts de l’interior, encara que seran de caràcter feble.
A més, els valors continuaran baixant fins a ajustar-se als propis d’aquesta època de l’any.
