Predicció de Meteocat

Catalunya, en avís per pluges torrencials davant l’arribada de la dana Alice

Aquest dijous hi ha almenys una vintena de comarques en avís groc davant unes pluges que podrien deixar més de 20 litres per metre quadrat en períodes de 30 minuts

La dana Alice activa avisos per pluges torrencials i risc d’inundacions en gran part del Mediterrani

Passejants sota el paraigua per protegir-se de la pluja.

Passejants sota el paraigua per protegir-se de la pluja. / Jordi Cotrina

Valentina Raffio

Barcelona

El Servei Meteorològic de Catalunya ha activat almenys una vintena d’avisos de nivell groc per intensitat de pluges davant l’arribada de la dana Alice, el primer gran fenomen d’aquest tipus de la temporada tardoral i que, segons apunten els pronòstics, amenaça de deixar xàfecs torrencials en gran part del Mediterrani. Els pronòstics apunten que Catalunya no serà una de les regions més afectades per aquest fenomen però, així i tot, s’espera que entre dijous i divendres es produeixin precipitacions de caràcter potencialment torrencial al litoral de Barcelona i Tarragona així com a la zona de Terres de l’Ebre. Els models de Meteocat calculen que aquest episodi podria deixar acumulacions de fins a 20 litres per metre quadrat en períodes de tot just 30 minuts, per la qual cosa hi ha risc d’eventuals inundacions.

Aquest dijous és el dia amb més avisos per pluja activats a Catalunya. Durant el matí i fins al migdia, totes les comarques litorals des del Maresme fins al Baix Camp, passant pel Barcelonès i el Baix Llobregat, estan en avís groc per intensitat de pluges. De cara a la tarda i fins a la nit, l’avís s’estén a una desena de comarques més d’interior, fins a l’altura del Berguedà i el Solsonès, i baixa fins a la zona de les Terres de l’Ebre. En alguns punts s’espera que els xàfecs arribin acompanyats de tempestes i fortes ratxes de vent i, eventualment, fins i tot d’episodis de calamarsa.

Divendres hi ha avisos grocs activats al Baix Ebre i Montsià però s’esperen pluges en altres parts del litoral tarragoní. Tot apunta que el cap de setmana també estarà marcat per la inestabilitat però, de moment, sembla que les pluges més intenses tindran lloc entre aquest dijous i divendres. Així i tot, els meteoròlegs adverteixen que a causa de les característiques d’aquesta dana convé mantenir-se actualitzat sobre la seva evolució ja que podria reactivar-se i agafar força en alguns punts del Mediterrani.

