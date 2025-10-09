Previsió de l’Aemet i Meteocat
La dana Alice activa avisos per pluges torrencials i risc d’inundacions en gran part del Mediterrani
El fenomen ha obligat a activar desenes d’avisos per pluges i tempestes des d’aquest dijous fins al cap de setmana
Valentina Raffio
L’arribada de la dana Alice, el primer gran fenomen d’aquest tipus d’aquesta tardor, ja ha posat sobre alerta gran part del litoral i prelitoral mediterrani. L’Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) ha activat desenes d’avisos de nivell groc i taronja per pluges i tempestes des del litoral de Barcelona fins al d’Almeria, destacant sobretot l’impacte d’aquests fenòmens al País Valencià, Múrcia, Eivissa i Formentera. El Servei Meteorològic de Catalunya, per la seva banda, també ha activat diversos avisos de nivell groc per intensitat de pluges al litoral i prelitoral davant el risc de forts xàfecs que podrien derivar en inundacions. Les autoritats demanen a la població resident a les zones afectades que extremin les precaucions mentre duri aquest episodi.
Els primers xàfecs van començar a formes ja aquest dimecres a la nit a l’est de Castella-la Manxa, interior del País Valencià i nord de Múrcia. Els models apunten que les pluges s’aniran estenent al llarg del dia cap al litoral de Tarragona i Barcelona, la costa del País Valencià, Múrcia, meitat oriental d’Andalusia, sud de Castella-la Manxa així com cap a Eivissa i Formentera. "S’espera que aquests xàfecs podrien regenerar-se amb l’aportació d’humitat en superfície", afirmen els meteoròlegs, que també adverteixen que aquestes pluges podrien descarregar de manera torrencial i arribar acompanyades de tempestes i calamarsa. A València i Alacant, per exemple, s’esperen més de 100 litres per metre quadrat en tot just sis hores.
Entre divendres i dissabte s’esperen que aquest episodi arribi al seu punt àlgid. Durant aquests dies, els xàfecs més intensos s’esperen a València, Alacant i Múrcia, on seran localment molt forts, probablement d’intensitat torrencial, i amb acumulats que podrien superar els 140 mm en 12 hores. Els models indiquen que les tempestes s’estendran fins al sud de Catalunya, nord del País Valencià, aquest de Castella-la Manxa i Andalusia. Per aquestes jornades també hi ha diversos avisos de nivell groc i taronja activats en aquestes zones davant el risc de pluges torrencials i tempestes.
Els pronòstics apunten que entre diumenge i dilluns el fenomen començarà a perdre intensitat però, així i tot, s’espera que continuï la situació d’inestabilitat i que "es produeixin xàfecs intensos, localment forts, entre el cap de la Nau i la desembocadura de l’Ebre, i poden arribar a l’interior del País Valencià, sud-est d’Aragó, i les Balears", segons vaticina l’AEMET, qui recomana a la ciutadania mantenir-se informada en temps real sobre l’evolució d’aquest fenomen ja que, per les seves característiques, podria avançar de formes inesperades.
