Activada l’alerta del pla Inuncat per la previsió de pluges fortes diumenge i dilluns

Es poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts a la meitat oest de Catalunya

Dia de pluja.

Dia de pluja. / EPC

ACN

Barcelona

Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Especial d'Emergències per Inundacions (Inuncat) per la previsió de pluges fortes diumenge i dilluns. El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís per intensitat de pluja a partir de diumenge a les dues de la tarda i fins dilluns al vespre. Es poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts a la meitat oest, i amb més probabilitat a les Terres de l'Ebre, on també es preveu pluja acumulada de més de 100 litres per metre quadrat en 24 hores. L'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) també ha emès avisos per pluges i tempestes a Catalunya, sobretot al litoral de Tarragona, on es poden acumular en 12 hores 80 litres per metre quadrat.

