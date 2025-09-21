El temps
Alerta per pluges intenses a pràcticament qualsevol punt de l'Empordà
Les precipitacions ja es desplacen pel territori: registres d'entre 20 i 40 litres al Pallars i a l'Alt Urgell
Alerta per pluges intenses a pràcticament qualsevol punt de l'Empordà. Les tempestes ja descarreguen amb força aquest diumenge al matí al Pirineu amb registres d'entre 20 i 40 litres en nombrosos punts del Pallars Sobirà, el Pallars Jussà i l'Alt Urgell. Els xàfecs es concentren al quadrant nord-occidental del país i van acompanyats de considerable activitat elèctrica. Destaquen els 39,2 litres de la Pobla de Segur (22,3 dels quals caiguts en només 30 minuts), els 36,2 litres de Tremp, els 30,3 litres del Montsec d'Ares o els 27,3 litres del Pont de Suert, segons les estacions del Meteocat. Protecció Civil manté l'alerta de l'Inuncat davant la previsió de pluges fortes a pràcticament qualsevol punt de Catalunya i recorda la importància d'extremar les precaucions en la mobilitat i en les activitats a l'exterior.
Les tempestes seran especialment intenses al Pirineu, comarques centrals, interior de Girona, Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), a partir de les 08.00 hores del matí d'aquest diumenge i fins a migdia, es preveuen precipitacions d'intensitat forta que poden superar els 20 litres en 30 minuts, especialment a les comarques de l'Alta Ribagorça, el Pallars Jussà i el Pallars Sobirà, així com a la serralada prelitoral del Camp de Tarragona. A partir del migdia i fins a les 20 hores, es preveuen intensitats de fins a 40 litres en 30 minuts a les comarques del Baix Camp, Baix Ebre, Montsià i Ribera d'Ebre. En paral·lel, a la resta de Catalunya també podrà ploure amb intensitat i es podrien superar els 20 litres en 30 minuts a nombrosos punts del país.
Protecció Civil demana molta precaució en la mobilitat i en les activitats a l'exterior, així com evitar travessar barrancs, rieres i zones inundables.
