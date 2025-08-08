Pronòstic actualitzat
Nova actualització d’Aemet: l’onada de calor s’allargarà fins dijous i deixarà màximes de fins a 43 graus a Espanya
Els models indiquen que des d’aquest dijous s’està registrant un nou repunt dels termòmetres i que el cap de setmana serán els dies més càlids d’aquest episodi
Valentina Raffio
L’Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) ha actualitzat la seva previsió sobre l’onada de calor que actualment travessa el territori i, segons els últims càlculs, tot apunta que aquest episodi s’allargarà fins al pròxim dijous 14 d’agost. Els models indiquen que a partir d’aquest dijous es registrarà un nou repunt dels termòmetres i que durant el cap de setmana es donaran els dies més càlids d’aquest episodi, deixant màximes de fins a 43 graus en diversos punts del territori. En total, segons aquesta última estimació, aquesta onada de calor s’allargarà un total d’11 dies, pel qual es perfila com la quarta més llarga mai registrada a Espanya.
Segons l’últim pronòstic elaborat per l’entitat, entre dijous i divendres s’esperen ascensos en bona part de l’interior peninsular, principalment a la vall de l’Ebre. Durant aquests dos dies se superaran els 38 graus en gran part de l’interior peninsular, i es pot arribar als 40 graus a les valls del Tajo, el Guadiana i el Guadalquivir. A més, en aquest període s’espera "un ambient favorable" per al creixement de tempestes aïllades que podrien deixar ratxes de vent localment molt fortes.
Durant el cap de setmana s’espera que els termòmetres continuïn pujant en bona part del territori i que deixin màximes de fins a 42 graus a les valls del quadrant sud-oest i els 40 graus a la vall de l’Ebre i depressions del nord-est. A Catalunya, segons les previsions de Meteocat, s’espera que tant dissabte com diumenge destaquin com els dos dies més càlids de l’episodi, amb temperatures de fins a 35 graus al litoral i per sobre dels 40 en punts de l’interior.
Previsió per a la setmana vinent
"Per dilluns i dimarts de la setmana vinent és probable que les temperatures continuïn pujant al sud-oest i interior del nord-est i que, al contrari, comencin a descendir pel nord, de manera que continuaran els valors anormalment càlids", destaca l’últim pronòstic de l’Agència Estatal de Meteorologia (AEMET). "Durant aquests dies s’arribaran probablement valors d’entre 41 i 43 graus entorn de les principals depressions dels quadrants sud-oest i nord-est peninsulars", destaca l’entitat.
Tot apunta que l’onada de calor s’allargarà fins com a mínim el pròxim dijous dia 14 d’agost. Els models indiquen que durant aquesta jornada també s’esperen valors per sobre del que és normal per a l’època, però que, després, sembla que la calor començarà a afluixar, sobretot en la meitat occidental peninsular. Tot i això, els meteoròlegs coincideixen que "encara hi ha molta incertesa" i que, per tant, caldrà mantenir atents a següents actualitzacions.
