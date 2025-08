El Meteocat adverteix que l’onada de calor s’estendrà per Catalunya a partir de dijous

Ja fa dies que una onada de calor avança per bona part de la Península Ibèrica, però fins ara les temperatures altes encara no havien irromput amb força al litoral mediterrani. Tot apunta, però, que aquesta situació canviarà en les pròximes hores. Segons confirma el Servei Meteorològic de Catalunya, a partir d’aquest dijous i com a mínim fins diumenge vinent, l’onada de calor s’estendrà amb intensitat arreu de la geografia catalana, amb màximes de fins a 35 graus al litoral i per sobre dels 40 en punts de l’interior. Davant aquesta previsió, les autoritats han activat diversos avisos per calor de nivell groc a bona part del territori i demanen a la població que extremi les precaucions durant aquest episodi, sobretot en el cas dels col·lectius més vulnerables.

Els models anticipen l’arribada d’una massa d’aire extremadament càlida a partir de dijous. Aquest fenomen farà pujar la temperatura a bona part de Catalunya, amb especial incidència al sud —sobretot a la demarcació de Tarragona— i en zones interiors com la de Lleida, on fins i tot es podrien batre diversos rècords de temperatura. Els meteoròlegs apunten que a les comarques interiors es podrien registrar valors per sobre del percentil 98, és a dir, temperatures més altes que el 98% dels valors màxims diaris registrats entre els mesos de juny i agost dels últims deu anys.

Dia de calor a Cadaqués. / Santi Coll

Tot apunta que aquest augment de les temperatures, previst ja de cara a les pròximes hores, podria deixar valors entre 5 i 10 graus per sobre del que és habitual arreu de Catalunya. En els pròxims dies, de fet, a l’interior s’esperen valors per sobre dels 40 graus i al litoral, entre 33 i 35 graus. També es preveu un increment de la calor nocturna, que deixarà nits extremadament càlides a bona part dels municipis costaners. “Els termòmetres aniran pujant i tocaran sostre cap al diumenge”, afirmen des del Meteocat.