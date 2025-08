Espanya s’endinsa en una setmana marcada per una onada de calor que podria deixar una reguera de rècords

Espanya inicia el seu agost amb una setmana excepcionalment càlida que, segons apunten els models, podria ser inclús de rècord. L’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) ha llançat un avís especial per onada de calor que, a diferència del que passava abans, quan aquests episodis duraven tot just tres dies, en aquesta ocasió s’allargarà durant almenys una setmana. Els models indiquen que, després de la irrupció d’una massa d’aire càlid que s’ha obert pas aquest cap de setmana, les temperatures pujaran fins a 10 graus per sobre del normal i es mantindran així fins com a mínim diumenge vinent. El fenomen ja ha posat en alerta una dotzena de comunitats autònomes que arrenquen el dilluns amb avisos de nivell groc i taronja activats per calor davant màximes que podrien superar els 42 graus en diversos punts del país.

Els avisos per calor d’aquest dilluns s’estenen des de Galícia fins a Andalusia, i inclouen pràcticament tot el centre i sud peninsular. A ciutats com Madrid i Ourense s’espera una jornada extremadament càlida en què es podrien fregar els 40 graus. Més cap al sud, al camp de Sevilla i Còrdova, s’espera que la calor repunti encara més fins a arribar a valors de 42 graus. A Catalunya l’Aemet ha activat un avís taronja a les províncies de Lleida i Tarragona davant màximes de més de 39 graus. També ha activat avisos grocs al Pirineu de Lleida, el prelitoral de Tarragona i l’Empordà davant una jornada que estarà per sobre dels 36 graus.

La situació escalarà encara més de cara a dimarts i dimecres, dies en què s’espera un augment encara més marcat de les temperatures. Els meteoròlegs apunten que encara és aviat per saber si aquest serà el pic de l’onada de calor, però, almenys per ara, sembla que aquestes jornades seran les més càlides de la setmana. Els models indiquen que durant aquests dies s’espera arribar a valors per sobre dels 40 graus en les principals depressions del nord-est peninsular i el sud-est, on es tornaran a superar els 42 graus en els entorns del Guadiana i el Guadalquivir. En aquest període també s’espera que, més enllà de la calor diürna, també augmenti de manera marcada la calor nocturna, que deixarà nits per sobre dels 25 graus en diversos punts de la península Ibèrica.

Calor intensa i duradora

A partir del dijous 7, la calor farà un nou gir de rosca. Tot apunta que les temperatures seguiran en ascens, especialment a l’est peninsular. Amb la informació meteorològica actual, l’escenari més probable és que divendres es produeixi un lleu respir al nord, sobretot a la zona del Cantàbric, però que la calor es torni a intensificar a bona part de l’oest de la península. A Catalunya, de fet, aleshores s’espera un marcat augment dels termòmetres a pràcticament tot el territori. Durant aquesta jornada també s’esperen màximes per sobre dels 40 graus a gran part de la geografia espanyola.

Els models indiquen que les temperatures es mantindran extremadament altes fins, com a mínim, diumenge que ve. Si es confirma, doncs, la primera onada de calor d’agost, mes de canícula, es podria allargar durant entre set i vuit dies, una xifra molt per sobre del normal per a aquest tipus de fenòmens. Des de l’inici d’aquest episodi, els meteoròlegs intueixen que estem davant una onada de calor duradora i, probablement, també molt intensa que podria deixar una reguera de rècords de temperatura a tot Espanya.