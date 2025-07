Catalunya s’endinsa en una setmana marcada per pluges, inestabilitat i temperatures tènues

Tot apunta que Catalunya viurà una setmana una mica atípica. Almenys en el terreny meteorològic. Segons apunten els pronòstics del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), les condicions d’inestabilitat atmosfèrica continuaran prosperant durant uns dies més, deixant al seu pas cel ennuvolat i xàfecs generalitzats que, en alguns punts, podrien descarregar amb força i fins i tot adquirir un caràcter torrencial. També s’espera que aquesta situació deixi temperatures més tènues del normal per a l’època després de diverses setmanes, per no dir mesos o més, de registres que sistemàticament han estat per sobre de l’esperable.

Aquest dilluns arrenca amb cel cobert a pràcticament tot el territori català i amb previsió de pluges en diversos punts. Al matí hi ha un avís groc a l’Empordà per mal estat de la mar davant la previsió que hi podria haver onades de fins a 2,5 metres d’altura. A la tarda hi ha una desena d’avisos grocs per intensitat de pluja en diversos punts de l’interior així com al litoral de Barcelona i Tarragona. Segons apunten els pronòstics, de cara a la nit s’esperen precipitacions d’intensitat forta que podrien descarregar fins a 20 litres per metre quadrat en qüestió de 30 minuts.

La situació es mantindrà també de cara a dimarts i dimecres, quan també s’esperen pluges potencialment torrencials en part del litoral català. Per a aquestes jornades ja hi ha activats avisos grocs des del Maresme fins al Baix Penedès durant els dos matins. Atesa la complexa evolució d’aquests fenòmens, els meteoròlegs aconsellen mantenir-se actualitzats sobre l’estat d’aquests avisos, així com sobre les últimes prediccions, durant els pròxims dies.

La bona notícia és que, tot i que sigui de manera col·lateral, aquesta situació d’inestabilitat atmosfèrica moderarà la pujada dels termòmetres tan asfixiant que fins ara ha marcat l’estiu. Els pròxims dies continuarà fent calor, sí, però en bona part del territori les màximes no passaran dels 30 graus i les mínimes rondaran entre els 15 i els 20 graus. Es tracta de registres que, en alguns casos, estan gairebé cinc graus per sota de l’esperable per a aquesta època.