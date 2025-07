Així han afectat les pluges intenses, la calamarsa i el temporal elèctric d'aquest dimecres a Catalunya

El temporal que ahir va travessar Catalunya va descarregar amb força, deixant abundants pluges, fortes ratxes de vent, episodis de calamarsa i temporal elèctric a tot el territori. Segons els registres del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), en localitats com Rellinars, Sant Salvador de Guardiola i Sant Llorenç Savall es van acumular gairebé 50 litres per metre quadrat en qüestió d’hores. Són molts els municipis, des de Premià de Mar fins a Camprodon i Terrassa, on es van registrar intensos episodis de calamarsa. En el Santuari de Queralt es van produir ratxes de vent de gairebé 70 km/h. Tot això, en una jornada marcada per trons i llamps en què els bombers van haver de realitzar un centenar d’intervencions d’emergència.

Tal com apuntaven els pronòstics, l’episodi de pluges va començar al migdia i va descarregar amb força en gran part de la geografia catalana, obligant a activar avisos de nivell groc, taronja i vermell per intensitat de pluges, per acumulació de precipitacions i per fenòmens meteorològics adversos, així com els plans de contenció davant eventuals inundacions. Els models indiquen que les pluges, lluny d’aturar-se, continuaran durant les pròximes hores i, en alguns punts, s’estima que podrien tornar a agafar força. Per a aquest matí hi ha avís groc a bona part del litoral català per acumulació de pluja i a la tarda, a diverses comarques pirinenques.

Un arbre caigut sobre una furgoneta a Terrassa a causa d'un episodi de pluges intenses generalitzat a Catalunya. / Bombers

Arbres caiguts

La intensitat del temporal va provocar desenes de trucades a emergència i almenys un centenar d’intervencions dels bombers en només unes hores. La majoria dels serveis van ser per retirar arbres caiguts i per inundacions de baixos, tot i que també van apagar dos focs petits causats per llamps. El primer incendi es va produir a Castellolí (Anoia), on les flames van cremar 150 metres quadrats al costat de la carretera C-37; i el segon, a les Piles (Conca de Barberà), on la superfície afectada no va arribar a la mitja hectàrea. El nombre de trucades d’emergència relacionades amb les pluges més destacat es van concentrar al Vallès Occidental (40 trucades) i, en concret, a Terrassa (32).

També es va produir un despreniment causat per la intensa pluja que va obligar a interrompre la circulació de trens de la línia R14 entre Calaf i Cervera. El succés va causar una obstrucció a la via que va forçar la parada de la circulació i Renfe va activar un servei alternatiu de bus per carretera.