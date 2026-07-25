Novetat Editorial
De l'escenari als fogons: Helena Colinas publica un receptari íntim inspirat en la cuina vegana dels seus pares
El debut literari de l'artista de Pontós inclou anècdotes familiars i trucs de reaprofitament alimentari al mateix temps que transmet un compromís de cura amb el planeta
Per a Helena Colinas (Pontós, 1996) la cuina vegana no és una qüestió de tendències, sinó un llegat familiar de més de quaranta anys nascut a l’Empordà i viscut amb una profunda connexió cap a la terra. Actualment treballa com a auxiliar veterinària. A més, és trapezista professional de circ, instructora d’acrobàcies, modista i jugadora i entrenadora de tennis taula. Ara també és autora amb l’estrena del seu primer llibre, Historias para compartir. Recetas veganas, un receptari íntim i conscient que s’allunya de la rigidesa dels fogons per convertir-se en un diari ple d’anècdotes, experiències de vida i trucs de reaprofitament. És una invitació propera a buscar l’equilibri a la taula i a entendre que el millor ingredient de qualsevol plat sempre és la companyia. L’obra autopublicada amb Letrame va néixer d’una petita espurna a finals del 2025 i que ha vist la llum aquest passat mes d’abril.
Recentment presentat a Figueres
Presentat fa ben poc a la Llibreria Bookman de Figueres, el llibre és, en realitat, una extensió del polifacètic univers creatiu de l’Helena, coneguda també per la seva trajectòria en el món de les arts escèniques i el circ a través de Silver & Gold, on treballa com a artista, formadora i directora de disciplines que van des de l’acrobàcia i el contorsionisme fins a la dansa i la coreografia.
La idea d’ajuntar la seva passió per l’escriptura i la cuina va sorgir conversant amb la seva parella un dia qualsevol i, tal com explica la mateixa autora, «va ser una petita llum a dintre dient, i aquest llibre que m’agradaria que fos així, per què no el creem? I a partir d’aquí vaig començar a escriure-ho».
Aquest lligam amb el moviment conscient i l’alimentació basada en plantes no és una decisió presa per moda, sinó una herència vital que porta a l’ADN, ja que els seus pares són vegans des de fa més de quaranta anys a Pontós, una època en què prendre aquest camí a l’Alt Empordà era una autèntica odissea de pioners. L’Helena recorda amb nostàlgia que «a casa meva fèiem el seitan a casa i era una cosa espectacular, amb una olor que et deixava a la cuina tot el dia».
Aquesta forta connexió familiar es reflecteix en propostes tan especials com la recepta d’aquest mateix aliment, extreta directament d’uns apunts que el seu pare va escriure l’any 1990 quan tenia exactament la mateixa edat que té ella ara. Aquesta coincidència clou un bonic cercle intergeneracional amb la seva mare, qui li recordava emocionada que «tu, Helena, amb trenta anys has publicat el teu receptari, el que jo tenia ganes de fer i, al final, per coses de la vida, no vaig fer».
El llibre, dissenyat en tres grans blocs que comencen a l’hort de casa seva recollint verdures de temporada, continuen amb plats salats pensats per rebre convidats a sopar i acaben amb unes postres que amaguen petits secrets dolços. Per fer honor a la filosofia de compartir, l’autora va convidar deu amics propers a tastar les seves creacions i a deixar el seu comentari, un procés que defineix com «molt maco» perquè, segons afirma, «el nom del llibre és Historias para compartir justament perquè jo sempre dic que la vida sense compartir-la no té tant de sentit». En aquest viatge creatiu també ha tingut un paper clau la seva parella, encarregat de capturar la bellesa dels plats a través de la fotografia.
Historias Para Compartir. Recetas Veganas
Autora: Helena Colinas
Editorial: Letrame
Més enllà dels ingredients, el projecte transmet un compromís profund amb la cura del planeta, fomentant el reaprofitament dels vegetals i divulgant beneficis de condiments com la cúrcuma i el pebre negre. Després d’haver viscut amb molta intensitat tot el procés d’autopublicació, Colinas es troba ara amb les piles totalment carregades, amb ganes de fer una propera presentació a Girona i amb la ment ben oberta de cara al futur, ja que reconeix que veure el seu nom a la portada ha estat «un petit somni» que li ha despertat molta curiositat per continuar escrivint i continuar fusionant totes les seves passions.
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