El Perfil
Alba Falgàs, la hortofructora ecològica de l'Empordà que triomfa a TV3: “Soc una dona pagesa compromesa i activa”
Nascuda a Torroella de Fluvià, l’any 1979, és hortofructora ecològica, formada a Amposta. El 1998, es va començar a dedicar a la pagesia. Ara, té un hort amb fruiters, oliveres i cereals. Tot és ecològic. Fa un parell d’anys, va participar al programa 'El tros', de TV3 i, ara, surt a 'La selva' per a explicar com posar en marxa, organitzar i cuidar horts urbans
A l’octubre, hi va començar a sortir la torroellenca Alba Falgàs. "A finals de setembre, es van posar en contacte amb mi des de Producció del programa i em van demanar si m’interessaria tenir un espai al programa per parlar d’un hort urbà. Vaig estar dues o tres setmanes fent proves i, al cap d’un mes, em van dir que estava seleccionada", explica Falgàs, la qual va ser recomanada al programa pel ventalloní Pere Puigbert, propietari de Fruites Núria. "Els va recomanar que jo els aniria bé per a aquella història", confessa l’Alba. Surt en pantalla cada quinze dies. "Faig tot el que puc, perquè els vuit minuts no donen per a molta cosa, però crec que agrada a la gent i arriba a ensenyar certes coses", confessa aquesta pagesa, que es defineix com a "dona pagesa compromesa i activa al costat de Revolta pagesa per la supervivència de la vida agrícola rural a Europa que l’Agenda 2030 vol abolir amb pactes governamentals".
Sobretot, el seu objectiu és que "allò que faig sigui profitós per a la societat, perquè les persones tinguin una vida millor". Juntament amb el seu pare, Jeroni, dirigeix La Paradeta Bio de Can Falgàs, una empresa familiar ubicada al marge esquerre del riu Fluvià, al poble de Torroella de Fluvià. "La nostra família ens hem dedicat durant diverses generacions a la pagesia. Actualment, al capdavant del nostre espai tocat per la tramuntana hi treballem l’avi Joan Falgàs, el fill Jeroni Falgàs, i la neta Alba Falgàs. Som tres generacions, que seguint la nostra ideologia per apostar per productes d’alta qualitat, i respecte pel medi ambient, hem fet un gir a la nostra producció fent-la 100% ecològica. Creiem en la necessitat d’anar més enllà amb la nostra feina del dia a dia, poder menjar productes que realment ens nodreixin i posar el nostre granet de sorra a millorar aquesta nostra estimada Terra per deixar un futur una mica millor als nostres fills. Apostem pels productes de proximitat, de qualitat, i per la vida digna al camp", manifesten a través de les xarxes socials.
"Faig tot el que puc a la televisió, però crec que agrada a la gent i arribo a ensenyar certes coses"
Gairebé trenta anys
"L’any 1998 em vaig començar a dedicar a la pagesia. Vaig estudiar Agràries a Amposta i vaig marxar nou mesos a Alemanya, per a estudiar Agricultura Ecològica. També hi feia pràctiques, allà, perquè, aquí, no hi havia estudis d’agricultura ecològica. Quan vaig tornar, amb el meu pare, vam fer un cicle formatiu a l’Escola Agrària de Manresa", detalla l’Alba, la qual apunta que "tinc una manera de produir diferent de la resta de la pagesia. Produeixo els cicles lunars, amb la biodinàmica, intento no fer treballs de sòl i només faig treballs superficials sense res de subterrani, perquè la terra es pugui mantenir i no hi hagi massa erosió del terreny", explica.
A Amposta, on va estudiar Ciències Agràries, hi feia hortofructicultura: "Ens ensenyaven els tractaments químics i jo, moltes vegades, qüestionava els professors, ja que volia estar tranquil·la que allò que venia no posaria malaltes a les clientes", afirma Falgàs, afegint que "si fas ecològic, tens molts controls, però, si no en fas, pots contaminar a qui vulguis i no passa res".
Tot i que té maquinària, conrea "com ho devien fer els nostres besavis". "Als anys 80, hi va haver el boom del químic, però jo faig tot el contrari. No tiro productes químics, miro de fer productes naturals per combatre algunes plagues i malalties, etc.".
L'experiència a 'El tros'
Abans de passar per La selva, Alba Falgàs va participar a El tros, fa un parell d’anys, també a TV3. Això era un concurs-reality en què deu ruralites competien per convertir-se en el millor pagès o pagesa del país. Cada agricultor havia de fer parella amb un urbanita i, junts, havien de superar reptes físics increïbles que posaven a prova les seves habilitats i, sobretot, la seva resistència. Els deu ruralites participants tenien una àmplia experiència en el sector de la pagesia, però, en canvi, els concursants de ciutat no en tenien gens. Eren persones a qui la natura els avorria o els posava de mal humor, que no veien sentit al treball físic i que s’estimaven més un mòbil que l’aire pur. El tros era presentat per Anna Simon, una reconeguda presentadora i actriu catalana.
"Vaig anar-hi, creient que seria una bona opció de publicitat, però no va ser així, perquè no ens van fer publicitat. Vaig pensar que allò faria que la gent ens vingués a veure a la Paradeta de Can Falgàs, de Viladamat, però aquest no va ser el resultat", explica. La Paradeta és oberta de finals de maig fins a setembre/octubre, depenent de la gent que hi hagi a la zona. "Allà, hi faig venda directa i, si hi ha gent que vingui a comprar, es manté obert", continua explicant aquesta pagesa de Torroella, la qual confessa: "Hi ha molta gent que venen a trobar aliments saludables, perquè aquests no porten residus tòxics. Aquí ara crec que es comencen a conèixer".
Al llarg de l’any, es dona a conèixer, també, a dos mercats de les comarques gironines, com són els de Banyoles, Olot, Begur i l’Escala. Se sap expressar a través de les xarxes socials per divulgar al públic allò que es trobaran a la seva parada si hi acudeixen.
