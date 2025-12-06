Moda
De Hollywood a Cadaqués: la maquilladora de les estrelles troba refugi creatiu a la terra de Dalí
Nora Aoun, artista del maquillatge amb una trajectòria brillant, ha treballat amb figures com Brad Pitt, Brigitte Bardot i Andrea Bocelli i la princesa Charlène de Mònaco
Després de dècades treballant entre bastidors de l’escena internacional, ha trobat a l'Empordà un espai de calma i inspiració
Amb més de dues dècades entre bastidors del cinema, la música i la televisió internacional, Nora Aoun ha tingut el privilegi de maquillar des de princeses i estrelles de Hollywood fins a grans noms del món de l’entreteniment i la cultura europea. Avui, aquesta artista discreta, però fascinant reparteix el seu temps i la seva calma entre París i Cadaqués, on ha trobat un refugi d’art, llum i autenticitat.
Actualment, està immersa en la gravació d’un nou programa amb el presentador estrella, Christophe Beaugrand. "Es grava a Tenerife. Espanya sempre m’ha rebut amb molta calidesa". Amb la mateixa energia oberta i curiosa que l’ha portat per mig món, afegeix: "Ara que passo la meitat de l’any a Cadaqués, m’encantaria treballar més en aquesta zona".
Entre focus i tramuntana
Després d’una llarga trajectòria en el món del cinema, la televisió i la música internacional, Nora Aoun reparteix ara la seva vida entre els focus i la tramuntana. Instal·lada des de fa dos anys entre París i Cadaqués, ha trobat en aquest poble empordanès un refugi creatiu, un espai de calma i inspiració que contrasta amb l’agitació del món de l’espectacle on s'ha convertit en una de les professionals més sol·licitades.
Amb més de 25 anys de carrera entre escenaris, festivals i rostres famosos, ha acabat trobant a Cadaqués una connexió inesperada amb l’art i la vida. L’icònic poble empordanès ha capturat la seva imaginació i creativitat, oferint un contrast fascinant amb la frenètica vida de la capital francesa, explica. Nora Aoun ha tingut el privilegi de treballar amb grans figures franceses i internacionals i, de fet, es podria dir que la seva trajectòria ha estat, en part, lligada fa molts anys a Cadaqués. Entre la llarga llista d’estrelles que ha maquillat, destaca Amanda Lear, musa del genial Salvador Dalí i icona transgressora de la cultura europea. "He maquillat l’Amanda Lear, que adoro, en diverses ocasions, sobretot l’any passat, per a un programa de màxima audiència de TF1".
Una llista de noms icònics
Avui, el Cadaqués que va inspirar Dalí acull Nora, que passeja pels mateixos carrers on un dia va bategar la creativitat del geni surrealista i de tants altres artistes.
Nora Aoun és una professional discreta, però amb un currículum que impressiona. Ha estat la maquilladora oficial de figures com Charlène de Mònaco i d’alguns dels presentadors de televisió més coneguts de França, com Nikos Aliagas (Star Academy), Christophe Beaugrand (Big Brother, Ninja Warrior) i Victoria Silvstedt (La Roue de la Fortune), així com de l’actriu Mathilde Seigner. També ha treballat en grans esdeveniments internacionals com el Festival de Cinema de Cannes o els NRJ Music Awards, on ha tingut l’oportunitat de maquillar estrelles com Brad Pitt, Pharrell Williams, David Guetta, els Black Eyed Peas, Andrea Bocelli, John Travolta, Omar Sy o Jane Fonda. En l’àmbit espanyol, ha maquillat icones com Rossy de Palma, Victoria Abril i Carmen Maura.
La seva trajectòria també ha arribat al món de la política: ha maquillat expresidents de França com Nicolas Sarkozy, François Hollande i Valéry Giscard d’Estaing. La seva carrera internacional l’ha dut també al Líban, on ha col·laborat amb dissenyadors de renom com Elie Saab i Zuhair Murad. Aquesta etapa la recorda amb especial estima: "Durant la meva experiència a Beirut vaig ser estilista i directora d’art: maquillatge, perruqueria i estilisme, en un programa molt conegut d'aquell moment. Van confiar en mi i vaig suggerir que contractessin un director francès que, anys després, es convertiria en una figura clau a França. Sempre he tingut un bon ull per detectar talent".
A mesura que continua fent memòria, van aflorant nous noms icònics: "M’he trobat maquillant actors per als Oscars, com Isabelle Huppert, i també he tingut l’oportunitat de treballar amb Phil Collins". Un dels records més especials és el del llegendari dissenyador Karl Lagerfeld: "Un home extraordinari, molt exigent però també molt generós. Va ser tot un honor". I fins i tot, rememora haver maquillat Brigitte Bardot, icona del cinema i de la bellesa francesa. "És un gran orgull haver compartit instants d’intimitat professional amb tantes estrelles".
La llista de personalitats sembla inacabable. S’endinsa de nou en el record i apareixen figures mítiques de la música i el cinema: "Jane Birkin, Charles Aznavour, Kylie Minogue, Johnny Hallyday, Omar Sy, Mireille Darc, Juliette Binoche i Vanessa Paradis". I la seva trajectòria no s’atura a França: "Hi ha grans artistes italians com Zucchero, Umberto Tozzi i, per descomptat, Andrea Bocelli".
Avui, la musa del maquillatge ha trobat a Cadaqués molt més que un refugi: "Hi vaig arribar fa 17 anys gràcies a un amic músic, David Murray, i em va captivar de seguida", recorda. El poble, amb la seva llum, la barreja de nacionalitats i la forta presència artística, l’ha seduïda profundament". Amb els anys, ha descobert que la seva feina va molt més enllà de l’estètica. "Ajudar la gent a descobrir la seva bellesa interior i connectar amb ella és, sens dubte, el que més m'agrada. He ajudat algunes dones a sentir-se més belles i a guanyar confiança. Aquesta és una de les meves majors fonts d'orgull! Millorar la bellesa de les persones és realment terapèutic i increïblement gratificant per a mi. Aportar alegria, fer que la gent se senti bella i permetre'ls descobrir els trets meravellosos que tenen, però que mai han sabut o han pogut destacar: això és al que em dedico", assenyala.
El que més li agrada, assegura, és el contacte amb la gent, les connexions humanes. "Per descomptat, és afalagador maquillar una princesa o una estrella de Hollywood. Però un dels meus records més vius és maquillar la mare de la presentadora de televisió amb qui treballo pel seu casament. Va esclatar a plorar perquè mai s'havia vist tan bonica. És per moments com aquests que estic contenta de fer aquesta feina", conclou.
Subscriu-te per seguir llegint
- Narcís Bardalet, forense: 'Les primeres a veure Dalí embalsamat van ser unes putes
- Aquests són els 6 plans que no et pots perdre pel pont de la Puríssima a l'Alt Empordà
- Els gats ferals de Roses es multipliquen i les cuidadores fan una crida urgent per demanar aliments
- VÍDEO | El ball de Dalí i Bardalet que ha sorprès a tothom
- Jordi Gonzalvo, entrenador de futbol: “La pressió del públic de Figueres en el camp del Far ajudava moltíssim a la Unió”
- El personal del Consell Comarcal de l’Alt surt al carrer per reclamar millores laborals: “Estem cansades de paraules, volem fets!”
- Defuncions del 5 de desembre de 2025 a l'Alt Empordà
- Junts: entre Pedro Sánchez i Aliança Catalana