Perfil
De l’Argentina a l’Empordà per retrobar els orígens: “Vull arrelar-me a la ciutat a través de la cúmbia creuada”
Pablo Castellani, professor de ball, ha deixat enrere una vida al seu país per reconnectar amb la terra dels seus avantpassats
Vol construir ponts entre cultures i persones a través d'una dansa que connecta amb les seves arrels per crear comunitat
Amb la maleta plena de records i una il·lusió clara al cor, Pablo Castellani, professor de ball, va deixar Rosario, a l’Argentina, per començar una nova etapa a Espanya, la terra dels seus avantpassats. Té 39 anys i fa un mes que ha arribat a Figueres. El seu viatge no ha estat només professional, sinó també emocional: "He vingut per treballar, perquè la situació econòmica és complicada al meu país, però també per conèixer un país nou, la seva gent i retrobar-me amb els meus orígens", explica. Al mateix temps vol compartir amb la gent que l'ha acollit la seva passió pel ball típic del seu país: la cúmbia creuada.
"A l'Argentina estava molt bé tinc tota la meva família, molts amics, tenia una vida molt activa entre gimnàs i ball. Treballava en una distribuïdora d'aliments com a de xofer i repartidor. Però un bon dia vaig decidir canviar una mica d'aires així que amb molt de coratge i una mica de por vaig fer la bossa i em vaig venir per a Espanya" relata.
Nous horitzons
Va decidir deixar-ho tot enrere per connectar amb les seves arrels i obrir-se camí a Figueres, on viu des de fa poc i on ja ha trobat feina. "El meu motor va ser retrobar-me amb la cultura d’on procedeixo i obrir-me a nous horitzons. Però també venir a compartir allò que a mi m’ha donat tant: el ball", recalca.
Vol introduir la cúmbia creuada -una dansa argentina que barreja tango, salsa, batxata i pasdoble-, a l’Empordà com una manera de conèixer gent, fer xarxa i crear comunitat. Professor a l’Argentina Des de fa deu anys, Pablo és professor de cúmbia creuada al seu país. Rosario és considerada el bressol d’aquest estil de ball, i la ciutat continua sent un important centre d’aquesta expressió cultural: "És un ball en parella, molt viu i emocional, que m’ha ajudat molt físicament i mentalment", diu. "El ball m’ha ajudat molt en un moment complicat de la meva vida. Vaig començar sense saber-ne res, només buscava una cosa que em fes sentir bé... i la vaig trobar", explica Pablo que més tard es va convertir en professor de cúmbia creuada. Ara, des de Figueres, vol transmetre aquesta passió. Té ganes de formar un grup, fer amics i crear comunitat a través del que millor sap fer: ballar.
No ha vingut a Catalunya només a guanyar-se la vida, sinó amb la il·lusió de contribuir, d’arrelar-se i formar part activa de la vida cultural de la ciutat. "I qui sap... potser d’aquí a un temps podríem fer una mostra o fins i tot crear una associació de ball", diu. Per a Pablo "el ball et connecta amb els altres d’una manera molt sana. Vull ensenyar-lo no només per ballar. Aquesta és la meva manera de començar de nou aquí", diu.
"Em sento molt còmode aquí"
Fins a arribar a Figueres ha passat per Oropesa, acollit primer per una cosina seva. "La gent ha estat molt amable amb mi. Em sento molt còmode aquí", diu. Ara té previst viatjar fins a Jaén d’on era la seva besàvia per "retrobarme amb una part de la meva identitat". De moment ofereix classes particulars i busca espais o col·laboradors per obrir tallers a Figueres o rodalia. "Vull que la gent conegui aquest estil, s’hi enganxi i formem una petita família a través de la dansa", somriu. "A més m’ofereixo a donar les classes gratuïtament al principi, perquè la meva intenció és que la gent vulgui passar-ho bé, moure el cos i fer amics".
Trencar la soledat
Dissabte passat ja va estar convidat a Roses per fer classes i la idea és que es conegui arreu. Assegura que "ell mateix volia començar a aprendre salsa i no trobava cap lloc". Per això va decidir tirar endavant aquesta idea i "crear un espai on tothom que vulgui ballar s’hi pugui sumar", diu, convençut que el ball pot ser molt més que moviment: una porta fins i tot per trencar la soledat no desitjada de molta gent. Inicialment, va pensar a proposar fer trobades obertes per ballar a la Rambla de Figueres. "Volia que fos una activitat comunitària, tal com es fa al meu país: ens posem a ballar en cada plaça, però de moment ho faré de manera particular, mentre busco un espai adequat on ens puguem reunir" confiant que la gent tingui ganes de traspassar fronteres a través del ball.
Fa una crida a tothom qui vulgui animarse a aprendre i formar part d’aquest projecte. Qualsevol persona que hi estigui interessada pot contactar-hi per ajudar-lo a posar en marxa aquest somni. De fet, amb aquest propòsit ha creat una pàgina a Facebook amb el nom: Figueres baila cumbia cruzada.
