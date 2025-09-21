Emprenedoria
'Bealgnd', la marca d’Adrià Serra amb ànima empordanesa que creix arreu del món
Bealgnd representa l’aura d’aquells que es mouen diferent, que tenen un magnetisme especial", explica el jove emprenedor empordanès de 22 anys
Ha donat forma a un projecte exclusiu que connecta amb esportistes i perfils amb estil propi
Fa quatre anys, mentre estudiava ADE a la Universitat de Girona, el jove emprenedor Adrià Serra va iniciar un camí que acabaria transformant la seva passió per l’esport, els negocis i la moda en una marca pròpia amb projecció internacional. Avui, Bealgnd —el seu projecte personal— ven peces exclusives en línia a tot Europa i altres països del món. Es tracta d’un projecte amb ànima empordanesa i visió global: "Tot va començar al vestidor, venent roba d’altres marques als meus companys de futbol", explica.
Una història de superació
En aquell moment jugava a la UE Figueres i, envoltat de l’energia de l’esport i les històries de superació que sempre l’han inspirat —com les de Michael Jordan o grans atletes— va decidir crear la seva pròpia marca. "Volia que transmetés una aura de llegenda, d’aquí el nom Bealgnd una combinació creativa de ‘Be a legend’, que reflecteix aquesta voluntat de connectar amb un públic que busca més que roba: busca identitat". L’èxit de Bealgnd es fonamenta en tres pilars; una estratègia digital de captació de clients molt definida, una relació amb el client molt propera i humana, i un producte de màxima qualitat, enfocat a un públic masculí d’entre 20 i 30 anys, que és qui més s’ha identificat amb les seves peces.
Clients d'arreu del món
Amb seu a Figueres i Vilafant, el projecte ha crescut fidelitzant clients d’arreu del món gràcies a la cura pel detall, la qualitat dels productes i accions clau com campanyes dirigides a comunitats específiques d’Instagram o col·laboracions amb perfils d’impacte com Drippy Ballers, amb més de 300.000 seguidors. "Moltes petites accions han anat sumant i consolidant una base de clients fidels que valoren tant l’estètica com l’essència de la marca".
Aquest projecte, en constant creixement, disposa d’un equip de sis persones, entre dissenyadors gràfics i creadors de contingut audiovisual que s’han implicat al màxim perquè el negoci continuï creixent. El seu producte es fabrica a Portugal i, en alguns casos, a l’Àsia, sempre buscant l’equilibri entre qualitat, exclusivitat i un preu just, afirma. Tot el procés creatiu i de disseny passa per Serra que s’ha format en aquest camp d’una forma autodidàctica. Tot i això, assenyala, "jo no tenia vocació per dibuixar, sinó pel màrqueting i el brànding, donar personalitat a una marca". Serra també s’ha hagut de formar en comerç electrònic i venda digital, un terreny que considera encara ple d’oportunitats: "Veig molt potencial per recórrer i arribar arreu del món", recalca. La seva implicació i determinació és total i s’ocupa del concepte fins al control de la producció.
Actualment, Serra compagina el lideratge de Bealgnd amb estudis universitaris en gestió de negocis digitals. Bealgnd ha despertat especialment un gran interès entre professionals de l’àmbit esportiu. Diversos futbolistes de categories professionals, com jugadors del Barça B, Espanyol B o del Levante UD, han confiat en la marca. Un exemple destacat és el d’un jugador del RCD Mallorca, que va fer una comanda en línia important durant el Black Friday de 2023. "Ens va comprar 28 articles de cop. Li vam trucar, i li vam portar la comanda personalment a la ciutat esportiva del Mallorca RCD", recorda Serra.
També han fet accions de personal shopping amb jugadors del Levante, apropant la marca a referents esportius que encaixen amb els seus valors. "També fa uns dies, vam veure que un futbolista que ha guanyat la lliga de Mèxic, havia comprat quatre bandoleres nostres. Ens va fer molta il·lusió rebre una foto seva amb un dels nostres models". Serra recorda que el primer gran salt de Bealgnd va arribar el juliol del 2024, quan les bandoleres de la marca es van esgotar en temps rècord. "Vam llançar el producte i la gent ja estava esperant-lo. A més, vam convocar clients fidels, els vam ensenyar la nova col·lecció, donantlos l’opció de comprar en primícia". Des de llavors el negoci s’ha enlairat i fins i tot les comandes internacionals són ja una realitat.
"Quan vam rebre la primera comanda de Hong Kong, no ens ho crèiem. Ho veia impensable fa només uns anys"
A través de la web, els clients compren de Barcelona, França, Londres i, sorprenentment, de llocs més remots. "Quan vam rebre la primera comanda de Hong Kong, no ens ho crèiem. Ho veia impensable fa només uns anys", confessa. El mercat principal és ara mateix Espanya, seguit de diversos països europeus com el Regne Unit, Portugal, França i Alemanya. "Molta gent es pensa per l’estètica de la marca que és del Regne Unit, però tot neix aquí, a l’Empordà. "Soc d’aquí, estic content aquí, i m’agradaria que si un dia obrim una botiga física sigui també oficina, showroom i espai per connectar amb la gent. Potser l’Empordà seria una bona plaça per fer-ho realitat".
La línia de productes inclou samarretes, motxilles, bandoleres, clauers, gorres, xandalls i peces de punt. Bealgnd es basa en un model híbrid; intentem tenir els nostres productes best-sellers sempre en estoc, com la samarreta Legend Club, símbol de la marca, es manté sempre disponible com a peça icònica, però a la vegada fem llançaments ‘Drops’ de productes més exclusius i atrevits en tirades més reduïdes. Això fa que cada peça sigui gairebé única". Aquest setembre celebren el quart aniversari de la marca amb una campanya especial. Ja estan preparant amb força les accions de Black Friday i Nadal.
Quart aniversari i nou projecte
Paral·lelament a Bealgnd, Serra també ha treballat en un altre projecte ambiciós: Nodox Solutions 360, una iniciativa centrada en tres serveis: El disseny i producció de col·leccions de merchandising per altres empreses i l’optimització de la venda en línia d’aquestes. Aquest projecte neix de la seva pròpia experiència com a emprenedor digital en el sector tèxtil reflecteix la voluntat de generar eines útils per a altres joves que, com ell, volen impulsar marques o iniciatives a través d’Internet.
