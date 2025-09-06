Perfil
Roger Arbusà, de l’estadi de Vilatenim a voltar pel món
Roger Arbusà Roca (Figueres, 1994), crescut a El Far d’Empordà, és llicenciat en Periodisme, per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Ha treballat a l’EMPORDÀ, A Ràdio Vilafant i a Ràdio Marca. Va fer pràctiques a RAC1, hi va passar una temporada i, ara, treballa a Catalunya Ràdio cobrint la informació del dia a dia del primer equip del Barça
Aquesta setmana, la lliga de Primera Divisió de futbol s’atura pels partits de classificació pel Mundial, que es disputarà l’any vinent als Estats Units, Mèxic i Canadà. Des de dilluns i fins divendres, Catalunya Ràdio enviarà a Madrid i a Bulgària el periodista altempordanès Roger Arbusà, per seguir l’última hora dels jugadors del Barça amb la selecció espanyola. Al mes de juny passat ja va estar a Alemanya amb el combinat estatal. Aquest ha sigut un estiu mogut per al jove periodista d’El Far d’Empordà que fa un mes va tornar de la gira asiàtica del primer equip del Barça. "Aquest estiu he estat l’encarregat de cobrir i informar sobre el dia a dia del club, que, per a mi, sempre és una gran experiència. Especialment aquest any, que he anat al Japó i a Corea, on no hi havia estat mai. Com sempre, els estius al Barça són molt moguts, a nivell de mercat de fitxatges, però, també, pel que fa a afers extraesportius, com ara el cas Ter Stegen, que ha marcat el dia a dia de la nostra agenda. Tot plegat és molt intens i t’obliga a estar actiu i connectat en tot moment", explica Arbusà.
L’any 2016, el periodista va debutar a la ràdio nacional catalana, després d’estrenar-se a RAC1. L’any següent, ja el van enviar als Estats Units, per cobrir la gira nord-americana del Barça, l’estiu de la sortida de Neymar. "Els dies, allà, eren molt incerts, perquè no sabíem què passaria. Al final, va acabar marxant al PSG", recorda Arbusà, el qual, enguany, va tornar a comptar amb la confiança de l’equip d’Esports de Catalunya Ràdio. "Arreu del món hi ha autèntica devoció pel Barça, i fer el seguiment de l’equip és estimulant. Al Barça, hi passa de tot quan menys t’ho esperes i, fins i tot, hi ha situacions surrealistes, com per exemple haver d’estar pendents de la inscripció d’un jugador la nit de cap d’any", reflexiona el periodista, que a l’Àsia va al·lucinar amb l’atenció que els tenien els ciutadans d’allà.
Arbusà, però, va fer els primers passos als mitjans de comunicació comarcals, concretament a l’EMPORDÀ i a Ràdio Vilafant. "Els estic molt agraït de que em donessin l’oportunitat d’aprendre, ja que, sense això, no hauria arribat fins aquí on soc, perquè em va donar molt de bagatge i experiència", manifesta l’altempordanès, que no dubta mai a recomanar als joves principiants en aquest ofici que comencin a treballar a prop de casa.
A banda de les seves cròniques a la secció d’Esports de l’EMPORDÀ havia estat micròfon autònom de l’emissora vilafantenca en les transmissions dels partits de la UE Figueres. "A l’EMPORDÀ em vaig començar a sentir periodista, sobretot quan vam viatjar a Sòria, l’any 2015, per al play-off d’ascens a Segona B, que el Figueres va acabar perdent contra el Numància B", destaca tot lamentant-se’n. "De l’estadi de Vilatenim, me’n vaig anar, ben aviat, a l’estadi de San Mamés de Bilbao, en el debut del Girona FC a Primera Divisió, fent de micròfon autònom en els partits dels gironins fora de casa, al costat de l’Eduard Solà. Això em va permetre viatjar i gaudir de tots els camps de Primera", afirma.
Al llarg d’aquests anys, Arbusà ha anat vivint els canvis que ha experimentat la comunicació. "Cada cop hi ha més diaris digitals i canals de Twitch i, com que el Barça mou masses i desperta interès a nivell mundial, tinc la sensació que cada cop hi ha més mitjans que cobreixen el dia a dia del club", afirma, afegint que "ara, tot el que expliquem ha de ser visible, també, a les xarxes. La ràdio també és tele i és internet".
Arbusà també celebra haver pogut tenir accés a jugadors del Barça i entrevistar-los, com és el cas de Raphinha, aquest estiu. "No haver parlat mai amb Messi, en canvi, és una espina clavada", lamenta. En canvi, va arribar a fer una pregunta al jugador del planter barcelonista, Lamine Yamal, en una roda de premsa, que va ressonar a Madrid.
- Mor l'empresari Joaquim Sala, fundador del concessionari Fiat de Figueres
- Màxima alerta: nous estudis avancen dràsticament la frenada del Corrent Atlàntic
- El nou gestor de l'empresa de l'home que es va suïcidar al Port de la Selva estudia 'la viabilitat de la companyia
- La Selva de Mar estrena amb èxit un model de vida comunitària, referent per als micropobles
- Pep Guardiola, de ruta gastronòmica per l'Empordà
- Figueres adjudica el servei de neteja i accentua el debat de la crisi comercial en un ple agre
- L'empordanès Cesc Palomo entra al top-10 mundial de crossfit en plena batalla contra el càncer
- Marta Solà, ramadera de l’Alt : “Al principi volíem el llop mort, però ara hi podem conviure”