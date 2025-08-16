Perfil
Les empordaneses Cristina Lagresa i Anna Campà fan realitat el somni d'estudiar Enginyeria Aeroespacial
Les dues estudiants iniciaran aquest setembre els estudis en Enginyeria en Vehicles Aeroespacials a la Universitat Politècnica de Catalunya després d'obtenir unes notes brillants -ambdues matrícules d'honor a batxillerat- i assolir la nota de tall exigida
Quan Cristina Lagresa (Creixell, 2007) va posar els peus a l’institut de Vilafant per iniciar l’Educació Secundària Obligatòria (ESO) i, més tard el Batxillerat, després de fer la primària a l’escola rural de Borrassà, ja tenia clar que volia estudiar Enginyeria Aeroespacial. "Al principi volia anar a l’espai, bé, el més típic, però després ja em van interessar més els avions, l’aerodinàmica i els cotxes de Fórmula 1", explica. El cas d’Anna Campà (Palau-saverdera, 2008), alumna del Centre Escolar Empordà, a Roses, és un xic diferent, perquè no va ser fins a dur a terme el treball de recerca de Batxillerat que va interessar-se per aquesta carrera. Abans havia sospesat el grau en Ciències i Enginyeria de Dades. "De petita em passava hores al balcó amb el pare mirant les estrelles, però aquesta motivació es va mig amagar i el treball de recerca va fer ressorgir aquest desig adormit", admet. Ara, les dues joves empordaneses es trobaran el 8 de setembre estrenant nova etapa a Terrassa, ocupant dues de les seixanta places del Grau en Enginyeria en Vehicles Aeroespacials a la Universitat Politècnica de Catalunya, l’únic centre, tant públic com privat, que ofereix aquests estudis al país.
Tot i que inicialment Cristina Lagresa volia cursar Enginyeria en Tecnologies Aeroespacials, que inclou el màster, entrar per nota a Vehicles Aeroespacials, que inclou el disseny, la projecte, la fabricació, l’operació i el manteniment d’aeronaus i vehicles espacials, li ha obert una finestra a una nova possibilitat: fer el màster posterior a qualsevol país europeu. Del mateix parer és Anna Campà, qui creu que "estudiar a l’estranger pot ser una experiència inoblidable, conèixer altres cultures i formes de pensar".
Les dues estudiants també comparteixen un currículum acadèmic excepcional. Ambdues van obtenir matrícula d’honor de batxillerat -Cristina Lagresa amb un 9,5 i Anna Campà amb un 10- cosa que els permet beneficiar-se de la gratuïtat de la matrícula universitària. Rere aquestes notes, que se sumen a una selectivitat brillant, s’hi amaguen moltes hores d’estudi i constància. Cristina Lagresa explica que "sempre m’ha estat fàcil estudiar" tot i que cada curs pujava el nivell i augmentava la seva autoexigència. "Ara miro enrere i penso que potser em vaig exigir massa pel que era", reflexiona. En el cas de la selectivitat va "estudiar molt" el darrer mes tot i que ella és de "fer-ho l’últim dia": "Vaig fer servir més el que vaig aprendre tot el curs que no aquell mes de dedicació, així que és important escoltar molt a classe perquè ho adquireixes més". La nota final és el reflex: 12,7. Ara sent que estava predestinada a fer una enginyeria, ja que "a casa, els números formen part del meu dia a dia". En aquest sentit, la família es dedica a la producció i venda de formatges artesans a Creixell (Japet dels Bous), una activitat que la jove ha viscut en primera línia aprenent l’esperit de treball i el sentit de la responsabilitat, cosa que ella ha traslladat als estudis.
Per la seva banda, Anna Campà no amaga "l’angoixa i estrès" que li ha suposat arribar a la nota de tall exigida per entrar en aquesta enginyeria, una de les més altes, un 12,62. Ella ha obtingut un 12,63. "Qualsevol dècima pot marcar la diferència", conclou. El camí, però, ha estat llarg fins arribar aquí. En el seu cas, va fer el salt de 2n d’ESO a 4t quan li van detectar altes capacitats. "Jo ja tenia ganes d’un canvi, perquè no em sentia estimulada i em va anar molt bé", comenta. També fer tota la formació al mateix centre. "Continuava veient els meus amics i acadèmicament ho vaig agrair molt, perquè va ser un repte que em va motivar". Tot i això, el batxillerat tecnològic va ser dur perquè "aconseguir una nota alta exigeix molt". Hi va arribar després "de moltes hores d’estudi", de renunciar "a sortir i fer altres coses". Vist en perspectiva, té la certesa que "ha valgut la pena perquè he descobert què vull ser".
En aquest camí, el treball de recerca de batxillerat ha estat essencial per a les dues. Partint de la idea que li agradava molt "la tecnologia dels avions i els sistemes de control de vol", Campà va decidir fer un hidroavió de control remot. En va comprar un, va detectar les mancances i, tot seguit, en va construir un altre, millorat que "pot anar per l’aigua i volar". En el cas de Lagresa, ella va optar per construir un telescopi, prenent com a base un que hi havia a casa, arreglant-lo i mecanitzant-lo. "Volia construir alguna cosa i anava fent, m’entretenia", diu.
Els estudis ara les duran a Terrassa on ja tenen plaça a la mateixa residència. Ho viuen amb ganes i il·lusió. "Serà un canvi bonic, conèixer noves persones, nova ciutat, una nova manera d’estudiar. Sé que serà una carrera molt complexa i difícil, però el fet que sigui una cosa que em motiva ho farà tot molt més amè", confirma Campà. Per la seva part, Lagresa es defineix com "una persona molt autònoma i deslligar-me no em fa molta por, sí respecte per començar en un lloc nou sense conèixer ningú". Per anar aplanant el camí, es va unir a un grup de WhatsApp amb altres alumnes del mateix grau on també hi ha l’Anna.
Més presència de dones a les enginyeries
Ser dones i escollir aquesta enginyeria ho viuen amb naturalitat. Creuen que les dones "poden aportar una nova visió en aquest camp". El canvi de paradigma es constata any rere any tot i que a poc a poc. El curs 2023-2024 les dones ja representaven un 32% dels alumnes d’enginyeria a la UPC. Si Anna Campà creu que aquests estudis li permetran combinar la "passió per l’espai i el tractament de dades" decantant-se més pel món dels satèl·lits, Cristina Lagresa reconeix que allò que l’entusiasma és la construcció de coets, cotxes i avions i no li importa viatjar fora del país per treballar.
