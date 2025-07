15 anys de Gegants Particulars: Miquel Corney aposta per reforçar la inclusió a Figueres

En un món on les diferències sovint encara es veuen com limitacions, el jove de Figueres Miquel Corney, amb síndrome d’Asperger, ha sabut canalitzar la seva manera única de veure el món a través de la creativitat i la perseverança. "He canalitzat tot això creant gegants", explica. Considera que el món geganter "és una tradició molt maca que crida l’atenció i fa gaudir petits i grans". Del seu somni d’infantesa en van néixer una parella de gegants que han desfilat per tot Catalunya: "Els meus gegants es diuen David i Margarida, i el meu gegantó es diu Joan Feliu". Amb la il·lusió de fer-los desfilar pel seu compte, va crear la Colla dels Gegants Particulars de Figueres el juliol de 2011.

Donar visibilitat a la diversitat

Aquest projecte li ha permès donar visibilitat al col·lectiu TEA i Asperger, així com a la resta de persones amb discapacitat. Un dels trets distintius de la colla és la seva vocació inclusiva: està formada per persones amb discapacitat psíquica que també han portat els gegants. Per aquest motiu, les figures llueixen llaços solidaris en homenatge a les persones amb Trastorn de l’Espectre Autista i síndrome d’Asperger, un gest molt ben rebut per altres colles i entitats. Des del 2011, han participat en més de 100 sortides arreu de Catalunya, tot i que a Figueres, lamenta, "hem estat presents en pocs actes". El jove de 30 anys és tècnic electrònic i, des de fa més de quinze anys, és membre dels Amics dels Gegants de Figueres.

Acte emblemàtic

Actualment, ocupa el càrrec de vocal representant de les colles geganteres de l’Empordà. Explica que la síndrome d’Asperger és un trastorn del neurodesenvolupament que afecta principalment la manera de relacionar-se, sobretot per les dificultats en les habilitats socials i la comprensió de les emocions, cosa que pot dificultar fer amistats o iniciar relacions. "Sovint, qui conviu amb aquesta condició percep que no entén les normes d’un joc que la resta sap jugar amb naturalitat, i això pot generar situacions de soledat", remarca. Aquest 2025 han dut a terme un acte solidari i emblemàtic: per primera vegada, s’ha habilitat una zona de baixos estímuls a la trobada gegantera de Figueres, en el marc de les Fires de la Santa Creu. Amb la col·laboració dels Amics dels Gegants de Figueres, l’Associació TEA Alt Empordà i la colla, "hem fet visible el compromís amb aquesta causa". Corney assegura que "amb els meus gegants simbolitzo part de la meva manera de ser". La seva passió no és només fer gegants, sinó també crear un espai inclusiu per a totes aquelles persones que se senten diferents. En un món on les emocions poden ser difícils d’expressar, ell ens recorda que la creativitat pot ser un pont que connecta i transforma.

La Colla dels Gegants Particulars de Figueres forma part de l’Agrupació de Colles Geganteres de Catalunya, que els dona cobertura d’assegurança de responsabilitat civil i els reconeix dins del moviment geganter català, tot i no tenir entitat jurídica pròpia, sinó com a grup estable. Fins ara, els gegants s’han guardat en un taller familiar que pròximament tancarà per jubilació, fet que obliga la colla a buscar un nou espai per conservar-los i continuar l’activitat. La manca de reconeixement institucional fins ara ha dificultat la formalització de l’entitat i, amb això, l’accés a ajudes i subvencions. Malgrat tot, han mantingut viu l’esperit geganter durant més d’una dècada i ara celebren que s’ha obert una via de col·laboració amb l’Ajuntament de Figueres per reconèixer la riquesa cultural i inclusiva que el projecte aporta a la ciutat. A Figueres, comparteixen tradició amb els Amics dels Gegants de Figueres i la Colla del Casal de Gent Gran, actualment inactiva. El 2026 celebraran el 15è aniversari amb l’esperança de reprendre amb força la seva tasca cultural i solidària.