Educació
La majoria de docents es decanta pel "no" al preacord en l'assemblea que posa punt final a la mobilització de Girona
Alguns dels assistents desconfien que la Generalitat apliqui un pacte "insuficient"
Aleix Freixas | Marina López
La majoria de docents que s’han concentrat aquest dilluns a Girona es decanten per votar "no" al preacord que han signat sindicats i Departament d’Educació. Així es desprèn d’una assemblea que ha posat el punt final a les "colònies" que van arrencar diumenge a la tarda. Aquesta nit, una cinquantena de persones han dormit en tendes davant de la Delegació del Govern i, a partir de les deu del matí, s’han fet grups de treball amb unes 400 persones que han servit per resoldre dubtes sobre el preacord d’Educació. Els dinamitzadors dels grups han presentat les conclusions en una assemblea que s’ha fet al migdia i on s’ha exposat la desconfiança que els genera la Generalitat a l’hora d’aplicar tots els punts signats d’un document que consideren "insuficient".
"La jornada ha estat un èxit rotund, perquè partíem de molta incertesa, hi havia molts dubtes sobre si hi havia vaga o no hi havia vaga, i al llarg del dia hem pogut fer una concentració productiva amb gent que ha vingut molt predisposada a treballar, a parlar i a debatre", ha afirmat un dels membres de la Coordinadora d’Assemblees Educatives de les terres gironines, Pau Pagès.
Al migdia, els grups de treball que han estat debatent i analitzant el preacord han posat en comú les conclusions a les quals han arribat en una assemblea. Han treballat al voltant de set àmbits: educació inclusiva, ràtios, salaris, defensa de la pública, democratització i reducció de la burocràcia, la inclusió d’altres col·lectius i una mena de "calaix de sastre" que incloïa des de les càtedres fins a la immersió lingüística.
La majoria dels docents es decanta pel "no" al preacord perquè el consideren "insuficient" i, sobretot, poc concret. "Si pregunteu en què creus que millorarà aquest pacte a partir de l’1 de setembre el teu dia a dia a l’aula, ningú ho sap", ha dit Pagès, que insta a mantenir la mobilització perquè "tant sigui votant que sí com votant que no, hi ha d’haver organització, lluita i comptar amb les persones que estem a les aules cada dia".
Laura Merino ha fet de portaveu del grup de treball de ràtios. En declaracions a l’ACN, ha remarcat que el nombre d’alumnes per classe acaba repercutint, també, en l’escola inclusiva i ha afirmat que les mesures proposades no serviran per pal·liar la situació actual. "És un acord que és molt ambigu, no concreta i proposa ràtios massa elevades", ha exposat.
Un dels dubtes principals, diu, és com serà aquesta aplicació progressiva que allarga la materialització de la reducció de les ràtios i també desconfia de l’aplicació real: "No és un acord blindat, és a dir, cada any dependrà dels pressupostos de la Generalitat. Per això, per al nostre grup de treball és un 'no'".
David Iglesias també fa una crida a "seguir en la lluita surti el que surti" i troba a faltar, en el preacord, aprofundir en alguns aspectes com la democratització dels centres per poder tenir veu en les decisions. "Tenim la por que l’administració no compleixi les promeses que fa", opina.
Els docents han desconvocat la protesta que va arrencar diumenge a Girona recordant que divendres hi ha una altra jornada de vaga. "El que hem viscut és una cosa molt gran, molt organitzada i pretenem seguir amb les assemblees per aconseguir ser una veu del professorat que s’escolti", ha conclòs Iglesias.
- Ja és oficial: adeu als ciclistes dels vorals de les carreteres després de la nova ordenança viària publicada al BOE
- Aquests són els dos hospitals públics catalans que es colen en el top 50 del món: destaquen pels seus serveis i tecnologia
- Atrapat amb una càmera sota la perruca i un pinganillo perquè li dictessin les respostes de l’examen de recuperació del carnet de conduir
- Confirmat: els joves d’entre 23 i 29 anys que visquin amb els seus pares podran rebre aquesta ajuda de 700 euros
- El jutge va bloquejar 300.000 euros als integrants de la trama dos mesos abans d’entrar al despatx de Zapatero
- Una dosi única de psilocibina deixa empremta al cervell un mes després
- Figueres ret homenatge a Salvador Fàbrega, l'heroi de la Segona Guerra Mundial recuperat de l'oblit
- “No pots abandonar el teu gos perquè no trobes pis”: el calvari d’una parella jove a l’Empordà per trobar un pis de lloguer