Matrícula oberta als màsters i postgraus de la UdG 2026-2027
La Fundació té una àmplia oferta en Màsters de Formació Permanent i Diplomes Expert
La Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació ja té oberta la matrícula de l’oferta de màsters i postgraus de la Universitat de Girona per al curs 2026-2027. L’entitat, que gestiona els estudis propis de la UdG -màsters, postgraus, especialitzacions i microcredencials-, acumula una trajectòria de més de 25 anys i més de 100.000 professionals formats en diferents àmbits de coneixement.
L’oferta combina formacions presencials, per videoconferència i en format híbrid, pensades per facilitar l’actualització professional i adaptar-se a les necessitats dels estudiants i del mercat laboral. La matrícula i el catàleg complet es poden consultar a www.fundacioudg.org. A més, totes les formacions són bonificables a través de FUNDAE.
Màsters
Entre les matrícules obertes hi ha màsters de formació permanent com:
Guia AMI Montessori de 6 a 12 anys, amb edicions a Girona i a Barcelona. Aquesta formació està reconeguda per l’Associació Montessori Internacional (AMI).
També s’ofereix formació en Emergències i Urgències, que té com a objectiu proporcionar als professionals d’infermeria els coneixements necessaris per dur a terme la seva activitat professional en l’assistència urgent hospitalària i prehospitalària.
El màster en Seguretat Informàtica Aplicada a Entorns Industrials permetrà a l’alumnat adquirir coneixements generals sobre la ciberseguretat i la seva importància en entorns industrials.
La Formació en Fisioteràpia Vestibular i Funció de l’Equilibri proporcionarà a l’alumne la capacitat de dur a terme un abordatge correcte, tant de primera com de segona intenció, de qualsevol patologia vestibular des del camp de la fisioteràpia. També sabrà identificar les alertes que requereixin derivació.
El de Psicoteràpia Psicoanalítica permetrà a l’alumne capacitar-se per entendre psicodinàmicament el patiment mental dels pacients de totes les edats i li proporcionarà eines psicoterapèutiques.
El de Tecnologies de la Informació Geogràfica i Ciència de Dades Espacials ofereix la possibilitat d’adquirir una formació completa d’expert en l’ús d’informació geogràfica.
Diploma Expert
Pel que fa als diplomes d’expert, s’ofereix formació en:
Bosc i Salut, que permet conèixer, tant en l’àmbit teòric com pràctic i vivencial, la importància dels boscos per a la salut física, emocional i espiritual.
També s’ofereix el d’Hisendes Locals. Gestió Pressupostària, Financera i Tributària, una formació especialitzada i amb alta demanda en el sector públic. El programa proporciona coneixements profunds sobre la gestió econòmica de les hisendes locals. La formació en Resolució de Conflictes i Mediació parteix de la premissa que el conflicte és inherent a les nostres vides i forma part de la quotidianitat.I permetrà assolir solucions exitoses, és el seu tractament, la seva gestió i resolució.
Finalment, el de Teràpia de Parella capacitarà els alumnes en la intervenció psicoterapèutica en relació amb els conflictes psicològics i de relacions interpersonals en una relació de parella.
L’oferta completa d’estudis es pot consultar a la pàgina web de la Fundació UdG.
