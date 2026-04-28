Educació
L'Institut Cendrassos de Figueres posarà en marxa el primer cicle d'assegurances de la província de Girona
L’Institut Cendrassos de Figueres posarà en marxa el curs 2026-2027 el CFGS d’Administració i Finances amb perfil professional d’assegurances, el primer cicle d’aquestes característiques a la província de Girona.
El nou cicle capacitarà l’alumnat per exercir com a gestor o gestora d’assegurances en corredories, així com agent d’assegurances, i també permetrà accedir posteriorment a la formació de corredor. La formació tindrà una durada de 2.000 hores i també s’oferirà en format Dual intensiu, amb fins a 1.000 hores de pràctiques remunerades.
La proposta va néixer al Consell Assessor d’Empreses de l’Institut Cendrassos, on el sector va posar sobre la taula la manca de professionals qualificats. A partir d’aquesta necessitat, el centre ha impulsat aquest nou cicle, que permetrà ampliar en 30 places l’oferta de grau superior a l’Alt Empordà.
La nova formació també donarà resposta a l’alta demanda del cicle d’Administració i Finances, que en els darrers tres cursos ha superat les 50 sol·licituds en primera opció per a només 30 places.
"Aquest cicle donarà resposta a l’alumnat de Figueres que no podia accedir a un cicle formatiu de grau superior per manca de places", ha afirmat la directora del Cendrassos, Helena Cortada.
El centre ha fet aquest dimarts el primer pas per activar la nova oferta formativa amb una trobada amb representants del Col·legi de Mediadors d’Assegurances de Girona. La reunió ha servit per donar el tret de sortida al nou cicle i concretar una col·laboració estable entre l’institut i el sector professional. Per part del Col·legi hi han participat Mercè Herrera, presidenta; Cesc Canet, gerent, i Joan Nogué, vicepresident. Els representants del sector han traslladat al centre les necessitats actuals de les corredories i la manca de relleu generacional. Per part de l’Institut Cendrassos hi han assistit Helena Cortada, directora; Dani Prados, cap d’estudis d’FP, i Juaky Rubio, coordinador d’FP.
