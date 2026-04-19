Educació
Un grup de les Escolàpies Figueres guanya una Lliga de Debat amb centres de Catalunya, el País Valencià i les Illes Balears
L’equip figuerenc va participar en aquest certamen organitzat per la Fundació Escolàpies a Barcelona
Un equip de cinc alumnes de 4t d’ESO de les Escolàpies Figueres va quedar en primera posició de la segona edició de la Lliga de Debat de la Fundació Escolàpies. El grup, format per l’Helena, l’Ona, la Joina, l’Eduard i l’Alba, va triomfar en aquest certamen, que es va celebrar el passat divendres 17 d’abril a les Escolàpies Llúria, a Barcelona, en el qual van participar nou centres Escolàpies de València, Gandia, Palma, Barcelona (Sant Martí i Llúria), el Masnou, Olesa, Sabadell i Figueres.
La moció que van haver de debatre era sobre les lleis migratòries a l’estat espanyol, un tema que els diferents grups van haver de saber anar a favor i en contra indistintament, segons se’ls demanés. "Els debats es consideren una eina pedagògica molt important perquè els infants i joves incrementin el seu esperit crític, aprenguin a argumentar, sàpiguen fer una escolta activa del que diu una altra persona i siguin capaços de refutar allò que diu una altra persona des del respecte, l’empatia i la comprensió", exposa Carlos Cancelo, tutor de 4t d’ESO de les Escolàpies Figueres.
Durant la Lliga de Debat, cada equip va comptar amb quatre membres que van debatre, i una cinquena persona que feia de documentador i, que si calia, també podia intervenir. En aquest cas, es va seguir l’estructura del debat americà, en què es comença amb la introducció per part d’un orador que fa l’exordi i presenta la moció a favor o en contra, i després ho fa l’altre equip. Seguidament, es duu a terme l’argumentació, en què l’argumentador del primer equip rebat un punt general de l’altre i dona tres raons per defensar la moció, i posteriorment ho fa l’argumentador contrari. La tercera part del debat és la refutació, en què la persona que fa de refutador contradiu els tres arguments de l’equip rival. I, finalment, s’acaba amb la conclusió en què el quart membre del grup resumeix els diferents arguments i defensa de nou els seus.
Però clar, per poder generar arguments cal conèixer a fons el tema, per això una de les tasques dels grups del darrer curs de secundària fou saber fer una bona cerca d’informació, en fonts adequades i fiables, saber citar-les correctament i interpretar totes aquestes dades. "La recerca i la interpretació es considera un aprenentatge més pel nostre alumnat", defensa Cancelo, qui també explica que "a través dels debats es formen ciutadans per a la vida democràtica i, històricament, han estat una autèntica pedrera de líders polítics, empresarials i acadèmics. A més, per a les escoles concertades, el debat connecta directament amb l’ideal humanista de formar persones íntegres".
