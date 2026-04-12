El Consell Ciutadà d’Infants de Figueres presenta un àlbum il•lustrat que recull els seus primers 10 anys de vida
Els membres que formaven part del CCIF el curs passat van escriure aquesta història, que ha estat il•lustrada per la figuerenca Judit Frigola
«Per a una ciutat amb ulls d’infant». Amb aquesta dedicatòria comença el conte Veus que fan camí. 10 anys del Consell Ciutadà d’Infants de Figueres, que es va presentar el passat 11 d’abril a l’auditori Narcís Monturiol del Cercle Sport Figuerenc.
L’acte que fou conduït per Bruna Comamala, consellera de les Escolàpies al CCIF i representant de Figueres al Consell Nacional dels Infants i els Adolescents de Catalunya, va començar amb la intervenció de Jordi Masquef, alcalde de Figueres, el qual va dir que «aquest és un llibre que demostra la importància que té el Consell Ciutadà d’Infants com a òrgan consultiu de participació ciutadana en el qual els infants podeu dir la vostra per intentar millorar la nostra ciutat».
Masquef va tancar la seva intervenció amb el desig que «el CCIF tingui una llarga vida i faci les funcions que té encomanades: fer que els infants, també tingueu veu pròpia a l’Ajuntament i, que nosaltres, els adults, us fem cas». Seguidament, Anna Morillas, regidora d’Educació, Infància i Adolescència, va prendre la paraula per expressar que «quan fa més d'una dècada, es va plantar la llavor d'aquest Consell, es va fer com una necessitat democràtica i tenim la convicció profunda que Figueres no podia estar completa si ignorava la veu dels infants». Ambdues intervencions també van tenir paraules d’agraïment per Marta Felip i Mar Casas, alcaldessa i regidora d’Educació que van iniciar aquest projecte, i que van assistir a la presentació, així com a les tècniques municipals d’Educació, les dinamitzadores, a tots els alcaldes i alcaldesses d’aquests anys per mantenir-ho viu i a tots els membres i exmembres del CCIF, així com als seus mestres i a les seves famílies.
Anna Morillas, per la seva banda també va dirigir-se als consellers i conselleres presents a l’auditori per dir-los que «vosaltres sou el futur, però també sou el present. El Consell va néixer per donar-vos visibilitat i perquè deixéssiu la vostra empremta i deixéssiu de ser subjectes passius per esdevenir actors que col•laboren activament en fer de Figueres una ciutat millor». Una afirmació compartida per Comamala, que digué que «el CCIF ha impulsat iniciatives i ha demostrat que la participació infantil no és només un dret, sinó també una gran oportunitat per fer créixer la nostra vila».
Tot seguit, es va donar pas a la projecció d’un vídeo en què es podia veure el procés creatiu d’aquest l’àlbum il•lustrat que «recull vivències, aprenentatges i moments significatius del Consell en què les il•lustracions i el text ens conviden a fer un recorregut simbòlic per aquest camí compartit», exposà la presentadora de l’acte. I és que aquesta obra la varen escriure els membres que formaven part del Consell durant el curs passat, i la persona encarregada d’il•lustrar el text fou la figuerenca Judit Frigola.
A continuació es va fer una taula rodona amb la participació de quatre persones vinculades amb el Consell Ciutadà d’Infants de Figueres: Clàudia Montaner, consellera actual de l’escola Carme Guasch i Darné, Pau Gratacós, exconseller, Anaïs Pous, exdinamitzadora durant 10 anys, i Mar Casas, regidora d’Educació l’any 2014. Casas va recordar els inicis d’aquest projecte dient que «des de la regidoria es vetllava pels drets dels infants i es van intentar aplicar polítiques de qualitat en aquest aspecte, i dins d’aquest marc hi teníem el Pla Local d’Infància i Adolescència de Figueres, que evidentment, una de les principals funcions era fomentar la participació i remarcar que teniu drets i intentar potenciar les oportunitats dels infants i joves». L’exregidora va explicar que «vam visitar l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, on feia un temps que havien engegat un Consell d’Infants, i si ja estàvem convençuts d'implantar-ho aquí, quan vam veure com ho vivien ells des de dins vam dir 'a per totes' i a partir d'aquí tot va ser molt fàcil amb el suport incondicional de la Marta Felip, que també hi va creure».
Pous, per la seva banda, va dir que ser-ne dinamitzadora va ser «una experiència molt enriquidora» perquè veus «créixer en tots els sentits els seus membres» i «deixa clar que els infants són ciutadans de ple dret i han de tenir un espai per dir la seva». L’exconseller Pau Gratacós va voler destacar que «ens feien sentir com adults, prenent decisions, preparant discursos i me’n vaig emportar un munt de records preciosos». L'última a intervenir va ser la consellera Clàudia Muntaner, que va afirmar que el llibre pot ser una eina per animar a futurs membres a formar part del CCIF perquè «explica què som el Consell d'Infants i totes les activitats que hem estat fent i que continuem fent durant tots aquests anys, i com de bé ens ho passem».
Abans de tancar l’acte, es va mostrar un vídeo amb imatges de tots els anys de vida del CCIF. D’aquesta manera es va voler posar punt final a la celebració de la primera dècada de vida d’aquest espai participatiu, ara que ja fa 12 anys des d’aquell 2014 en què es va constituir el primer ple d’infants a Figueres.
Finalment, Bruna Comamala va cloure aquest esdeveniment tot dient: «’Veus fan camí’, no és només un àlbum il•lustrat, és el testimoni d’un projecte viu, és el record de tots els infants i joves que han passat pel Consell Ciutadà d’Infants de Figueres, de les seves idees, de les seves propostes i de la seva manera d’entendre la seva ciutat. Esperem que aquest llibre continuï inspirant molts infants més a formar part d’aquest projecte i estimar encara més Figueres».
