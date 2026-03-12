Protesta educativa
Conserges i administratius se sumen a la vaga educativa del 20 de març i demanen millores laborals i que no se’ls ignori
La Plataforma PAS adverteix que són el col·lectiu laboral més precari, amb salaris d’entre 1.100 i 1.300 euros
La Plataforma PAS de la Generalitat ha anunciat que se sumarà a la vaga convocada per Ustec, la Intersindical i la CGT el pròxim 20 de març i ha fet una crida a tots els empleats del col·lectiu a afegir-s’hi. Aquests empleats agrupen més de 350 professionals, com conserges i personal administratiu d’instituts i escoles, així com d’altres departaments del Govern. Han denunciat que arrosseguen quinze anys de retallades que els han fet perdre el 25% del seu poder adquisitiu i han advertit que són el col·lectiu laboral més "precari", amb salaris d’entre 1.100 i 1.300 euros. Així, han exigit una millor retribució, reduir la jornada laboral a 35 hores, que es cobreixin les baixes i jubilacions, i cobrar el complement d’atenció al públic.
Els treballadors del PAS han denunciat que "mentre els alts càrrecs de l’administració cobren sous de moltes xifres, el personal que atén les famílies, fa la matrícula dels infants i joves, i cuida de les instal·lacions educatives, és cada vegada més pobre i té més dificultats per arribar a final de mes".
"Fer pinya"
Han assenyalat que cada vegada els resulta més difícil pagar els elevats preus de l’habitatge, l’energia i la resta de béns de consum. "No és justificable que l’administració pública sigui un referent de precarietat, en lloc de ser exemple de protecció laboral dels seus treballadors i dels serveis públics", han valorat.
La plataforma ha anunciat que el 20 de març farà "pinya amb el professorat per defensar l’educació pública, però també per reclamar reivindicacions específiques". La Plataforma ha fet una crida a tots els treballadors del PAS a secundar la vaga i participar en la manifestació unitària que sortirà de la plaça de Tetuan de Barcelona. "Si per a la Generalitat som invisibles, avui més que mai toca dir-los que existim i que no pot ser que l’administració ens ignori", ha advertit.
