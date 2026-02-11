Vaga de docents
Uns 300 docents tallen la rotonda de Borrassà a l'N-II per reclamar més recursos i condicions "dignes" pel personal
Avisen que "la gent està cremada" i que les protestes seguiran si no hi ha un canvi per part del Departament
Gerard Vilà
Uns 300 docents tallen des de primera hora d'aquest dimecres la rotonda de Borrassà a l'N-II que connecta amb l'autopista AP-7. Ho fan en motiu de la vaga convocada pels sindicats i per denunciar que la situació a les aules és "cada vegada pitjor". El tall es preveu que s'allargui fins a mig matí, quan tenen previst marxar cap a la manifestació convocada a Girona. Els concentrats també permeten el pas de vehicles cada tres quarts d'hora. El portaveu de Docents en Vaga de l'Alt Empordà, David Iglesias, denuncia que "la gent està molt cremada" i que calen "canvis" per part del Departament. Iglesias diu que han sortit per reclamar més personal i una millora de sou, que vagi en consonància amb el nivell de vida.
A dos quarts de vuit del matí uns 300 docents han començat a recórrer els prop de 400 metres que hi ha entre la rotonda de Santa Llogaia d'Àlguema amb la de Borrassà. Un cop han arribat en aquest nus de comunicacions -aquí enllaça l'N-II, la C-26, l'N-260 i l'autopista- els Mossos han tallat els accessos i ha començat la protesta per reclamar una millora de les condicions, tant de sou com de recursos a les aules. Tot plegat, dins del marc de la jornada de vaga convocada pel sector educació.
Els manifestants, que portaven xiulets i pancartes en contra de la política del Departament d'Educació, han acordat amb els Mossos obrir uns deu minuts cada tres quarts d'hora per deixar passar els vehicles que quedaven aturats als accessos. A mig matí, els convocants han aixecat el tall i han desfilat cap a Girona per afegir-se a la manifestació convocada.
"Molt més enllà" d'un increment de sou
El portaveu de Docents en Vaga a l'Alt Empordà, David Iglesias, assenyala que els motius de la protesta "van molt més enllà" d'un increment de sou. "La realitat als centres està cada vegada més complicada i això repercuteix en la qualitat de l'ensenyament", remarca.
De fet, Iglesias lamenta que es diguin "mentides" com que cobren 40.000 euros l'any i assenyala que el motiu de demanar un increment en el salari és perquè són els "més mal pagats d'Espanya". "Un professor d'Extremadura cobra més que nosaltres i el cost de la vida aquí és molt més alt", destaca.
Però des de Docents en Vaga també es fixen en unes ràtios altes, a més de "poc acompanyament" al docent a l'aula. En aquest sentit, Iglesias assegura que tenen molts infants i joves amb necessitats especials, que no poden atendre perquè els falten professionals que els donin suport. "Hi ha nanos que no parlen ni l'idioma, com ho fem", es pregunta.
"La gent està cremada"
Durant la protesta a la rotonda de Borrassà els docents han deixat clar que tornaran a sortir al carrer i fer una vaga més llarga si cal. En aquest sentit, Iglesias remarca que les aturades puntuals d'un dia no tenen la repercussió que pot tenir una vaga llarga. "No ens ha sorprès gens la resposta dels professionals a la convocatòria, perquè realment la gent està molt cremada", ha conclòs.
