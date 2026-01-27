Sabina Llavero, directora de La Salle Figueres: “La FP és una eina potent per connectar joves i empreses”
El centre impulsa nous cicles formatius: "volem evitar que el talent marxi"
Entrevista a Sabina Llavero, directora de La Salle Figueres i Carles Llombart, sotsdirector i coordinador de la Formació Professional (FP).
Què porta La Salle Figueres a apostar ara per la Formació Professional?
S.L: Feia temps que detectàvem una necessitat clara al territori. El nostre alumnat de 4t d’ESO que s’orienta cap a la FP creix any rere any, però Figueres i l’Alt Empordà no disposen d’una oferta suficient en àrees com el comerç, la logística o l’atenció a les persones. Això obliga molts joves a desplaçar-se fora. Com a centre arrelat al territori, volem oferir continuïtat formativa i evitar que aquest talent marxi.
Quins beneficis aportarà aquesta ampliació per a la ciutat i la comarca?
S.L: Serà un impacte molt positiu. La FP contribueix a millorar l’ocupabilitat juvenil, reforça el teixit empresarial i ajuda a consolidar Figueres com a capital de serveis. Amb els nous cicles podrem connectar l’aprenentatge amb la realitat empresarial, generar convenis, pràctiques i projectes conjunts, i formar perfils professionals que avui són molt demandats.
Com encaixa aquest projecte amb el model educatiu de La Salle?
S.L: A La Salle treballem sota el Nou Context d’Aprenentatge (NCA), un model que posa els alumnes al centre i prioritza l’aprenentatge significatiu, cooperatiu i competencial. La FP encaixa perfectament amb aquesta filosofia: és pràctica, vivencial i orientada al món real. El nostre objectiu és formar persones, no només tècnics; per això reforcem valors, autonomia, iniciativa i capacitat crítica.
També doneu molta importància a les llengües. Quin paper jugaran a la FP?
S.L: Fonamental. La mobilitat laboral i les necessitats del mercat exigeixen dominar idiomes, especialment anglès i francès. A La Salle Figueres això ja és un dels nostres punts forts i també serà un distintiu a la FP. Volem que els nostres alumnes siguin ciutadans globals, capaços d’obrir-se portes dins i fora del territori.
Quina és l’oferta inicial de cicles formatius que presentareu?
C.L: Comencem amb dos cicles, el Grau Mitjà en Activitats Comercials i el Grau Mitjà en Atenció a les Persones en Situació de Dependència. L’objectiu és créixer i que els alumnes, quan acabin el grau mitjà, puguin continuar els seus estudis amb el Grau Superior en Comerç Internacional i el Grau Superior en Educació Infantil. Tots ells responen a necessitats clares del nostre entorn: comerç, turisme, serveis socials i educació infantil.
Per què heu triat especialment l’àmbit comercial i el social?
C.L: D’una banda, Figueres és un pol comercial i logístic amb un gran nombre d’empreses que necessiten professionals formats en vendes, gestió de punts de venda, atenció al públic i logística. De l’altra, tenim una demanda creixent de perfils d’atenció a la dependència i educació infantil per motius demogràfics i socials. Són sectors amb altes taxes d’ocupació i amb molt recorregut de futur.
En què es diferenciarà la FP de La Salle Figueres d’altres ofertes existents?
C.L: En diversos aspectes clau com pot ser l’acompanyament personalitzat, una fortalesa històrica de La Salle. El model NCA, que fomenta l’autonomia, la pràctica i el treball per projectes. L’enfocament internacional, amb idiomes i oportunitats d’estades. I un fort vincle amb empreses, clau per a pràctiques, duals i inserció laboral.
Heu creat un conveni amb empreses. En què consisteix?
C.L: És una fórmula molt innovadora de col·laboració. Les empreses col.laboren en el projecte i a canvi, participen en la selecció del talent, poden oferir pràctiques i formar part del dia a dia del centre. Per a elles és responsabilitat social i captació de futurs professionals; per als alumnes, una oportunitat increïble.
Què destacaries de l’experiència de La Salle en l’àmbit de la FP?
C.L: Formem part d’una xarxa de 28 centres La Salle que ja atenen uns 2.900 alumnes de FP. Aquesta experiència ens dona solidesa, metodologies contrastades i una comunitat professional molt potent. A més, oferim itineraris que poden continuar a graus universitaris, màsters i modalitats online.
Per a més informació podeu visitar la web www.figuereslasalle.cat.
