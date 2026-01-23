Educació
CCOO denuncia "pràctiques corruptives" entre direccions de centres catalans per "escollir a dit" el professorat
El sindicat exigeix al Govern que derogui el decret de plantilles perquè genera desigualtat i inestabilitat
Aleix Freixas
El sindicat Comissions Obreres denuncia "pràctiques corruptives" entre les direccions de centres públics catalans per tal d'"escollir a dit" el professorat. Segons un estudi que ha elaborat el mateix sindicat, les places perfilades i les d'entrevista han provocat una caiguda del 20% de les definitives en només deu anys. Per a CCOO hi ha tres causants d'aquesta situació: el decret de plantilles, el d'autonomia de centres i el de direccions. Per això exigeixen al Govern que derogui aquestes tres normatives perquè creuen que genera desigualtat i inestabilitat entre el funcionariat. CCOO reivindicarà aquestes exigències en una manifestació que han convocat per aquest dissabte a Barcelona i amb una nova vaga pel 24 de febrer.
- Salvament Marítim rescata una barca de pesca de Roses a la deriva
- “No som policies, però estem per ajudar i la gent ho agraeix i se sent protegida”
- Reclamen 21 milions d’euros a Cadaqués pels terrenys del camp de futbol
- S'incendia per segon cop en menys d'un mes un pis del carrer Tapis de Figueres
- Llevantada a l’Alt Empordà: posen fora de perill una persona sense sostre a Castelló d’Empúries
- Empuriabrava insòlita: un cotxe amfibi com a reclam publicitari de la marina residencial als anys setanta
- Figueres aconsegueix estudis superiors de música impulsats per EUMES
- El pantà de Darnius-Boadella supera el 90%, el màxim des del 2020