Educació
L'odissea dels docents: “Soc de Vilafant i m'han adjudicat una escola de Cornellà de Llobregat”
El sindicat CSIF convoca una concentració a Girona per denunciar la situació que viuen uns 300 docents en el conjunt de Catalunya, desplaçats a centenars de quilòmetres de casa pels "greus errors en les adjudicacions d'estiu"
Meritxell Comas
"Soc de Vilafant i m'han adjudicat una escola de Cornellà de Llobregat". Aquesta és la història d'una de les docents -que prefereix mantenir l'anonimat- que s'han concentrat aquest matí davant els Serveis Territorials d'Educació a Girona per denunciar la situació que viuen uns 300 professionals en el conjunt de Catalunya, desplaçats a centenars de quilòmetres de casa pels "greus errors en les adjudicacions d'estiu".
La protesta, convocada per la Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF), ha reunit una trentena de docents i ha posat de manifest que "han passat gairebé cinc mesos des que es van produir les adjudicacions errònies sense que el Departament d'Educació hagi ofert cap solució". En aquest sentit, han denunciat que "durant aquest temps els professionals afectats han hagut d'assumir despeses econòmiques inassumibles, dobles residències i greus dificultats de conciliació personal i familiar". El sindicat calcula que aquesta situació afecta un centenar de docents gironins.
La situació, ha denunciat el sindicat, "ha tingut també un impacte directe en la salut de molts docents", a partir d'on han assenyalat que "l'estrès continuat, els llargs desplaçaments i la incertesa administrativa ha provocat que la majoria dels professionals s'hagin vist obligats a agafar una baixa mèdica malgrat la seva voluntat de continuar exercint".
En el cas de la docent amb destí a Cornellà de Llobregat, cada dia havia de recórrer 340 quilòmetres des del seu domicili fins al centre educatiu. Però pateix un dolor crònic derivat d'un accident que li impossibilitava estar-se tanta estona asseguda al cotxe: "El metge no em va deixar ni incorporar-m'hi", assenyala.
Tot i treure's les oposicions el 2022, el problema, lamenta, és que "les direccions tenen el poder de reclamar els docents l'any següent, fet que provoca que puguin passar-te al davant persones que hagin fet les oposicions més tard o que tinguin una nota inferior a la teva". És docent de Biologia i lamenta que "només l'11% de les places de la província s'han donat per ordre de llista".
"Maltractament institucional"
El sindicat ha explicat que han presentat recursos administratius, han traslladat el problema en diverses reunions i han registrat peticions individuals de reubicació, sense obtenir "cap resposta concreta" per part del Departament d'Educació. "Aquesta falta d'actuació contrasta amb el fet que, des de finals d'agost i durant els mesos de setembre, octubre i novembre, han anat apareixent vacants per jubilacions, excedències i altres circumstàncies habituals que haurien permès reubicar als docents afectats".
En aquest context, el responsable d'Educació de CSIF a Catalunya, David Aguilera, ha afirmat que "estem davant d'una situació de maltractament institucional" i ha denunciat que "el Departament ha tingut temps, vacants i mecanismes per corregir un error greu, però ha optat pel silenci i la inacció, posant en risc la salut i la vida personal de centenars de docents”.
Amb tot, el sindicat ha exigit que les adjudicacions d'estiu es facin amb "transparència i respecte estricte a l'ordre de mèrit i capacitat", que no es permetin "alteracions arbitràries" per part de les direccions, que es contemplin comissions de servei per motius de salut i que es faciliti la permuta voluntària entre docents.
