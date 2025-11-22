EDUCACIÓ
El Consell Ciutadà d’Infants de Figueres renova els seus membres i celebra el seu desè aniversari
El saló de plens es va omplir de gom a gom a l’acte de renovació dels consellers i conselleres
La plaça de l’Ajuntament va acollir la Festa de la Infància amb jocs, berenar popular i concert d’Ataràxia
El Consell Ciutadà d’Infants de Figueres (CCIF) va celebrar el passat divendres 21 de novembre el seu dia gran. En primer lloc perquè van festejar la seva primera dècada de vida, en segon per la renovació dels membres del Consell i, per acabar, per haver recuperat la Festa de la Infància, una petició expressa dels consellers i conselleres.
«Durant aquesta dècada, Figueres ha fet un pas endavant reconeixent els infants com a ciutadans actius, amb dret a opinar i a ser escoltats», expressà Jordi Masquef, alcalde de Figueres, a l’inici del seu discurs per obrir el ple de renovació. Un acte que es va celebrar al Saló de Plens de l’Ajuntament, el qual es va omplir de famílies, docents i, dels seus protagonistes, els infants i joves de la ciutat.
L’alcalde figuerenc va agrair la contribució del CCIF a la capital de l’Alt Empordà dient que «gràcies a cadascun de vosaltres, aquest Consell s’ha convertit en un espai de participació real, on les vostres propostes i les vostres reflexions contribueixen al bé comú, per fer una Figueres millor, la del futur i la del present». A més, també va voler ressaltar el treball fet en el darrer curs en què van elaborar un conte des de zero amb el títol ‘Veus que fan camí. 10 anys del Consell Ciutadà d’Infants de Figueres’, tot afirmant que d’aquesta manera «es deixa un llegat que expliqui qui sou i què representeu».
Seguidament, Masquef també va respondre a algunes peticions fetes per les noves generacions de figuerencs i figuerenques. De cara a aquest curs s’han posat sobre la taula «reptes i il•lusions» com recuperar la Festa de la Infància, participar en la definició de la futura nova biblioteca, impulsar accions contra l’incivisme i mantenir la seva presència en projectes i activitats de la ciutat, «per fer que el teixit associatiu sigui tan actiu i dinàmic com fins ara». El batlle també va confessar que «les demandes dels infants també són punyents». Entre altres propostes, va destacar que «treballarem per garantir un espai de trobada adequat amb eines i suport per poder continuar desenvolupant la vostra tasca amb la millor de les condicions» i que «ens demanen una assignatura pendent important que és l’escola Carme Guasch i Darné».
Tot seguit es va dur a terme el comiat dels membres que enguany finalitzen el seu pas pel Consell i la proclamació dels nous consellers i les noves conselleres, els quals van acceptar el càrrec amb nervis i emoció. A continuació, Jordi Masquef va lliurar un diploma i un obsequi als ja exconsellers i exconselleres, i es va immortalitzar el moment amb una fotografia de grup final.
En acabat, tothom va baixar a la plaça on un grup d’infants i joves que formen part del CCIF, van llegir el manifest del Consell Nacional els Infants i Adolescents de Catalunya en motiu dels Dia dels Drets dels Infants. Aquest any el discurs s’ha centrat en la diversitat i en la necessitat de prendre mesures per aconseguir una inclusió real. A més, seguidament es va presentar el conte ‘Veus que fan camí. 10 anys del Consell Ciutadà d’Infants de Figueres’, escrit pels nens i les nenes del Consell i il•lustrat per la figuerenca Judit Frigola. Encara que la versió impresa no ha arribat, les pàgines es van projectar als porxos de l’Ajuntament i també es van penjar les planes fotocopiades a la porta de vidre del consistori.
La Festa de la Infància s’acostava al seu punt final després d’una tarda plena d’activitats a la plaça, on s’havien repartit jocs gegants de fusta per a tots els infants. El moment de la música va arribar amb l’actuació del grup figuerenc Ataràxia, que va pujar a l’escenari per animar els més menuts interpretant cançons del seu darrer treball Catalan Dream. Paral•lelament, es va oferir un berenar popular que va reunir famílies i participants. Amb aquest ambient festiu, el Consell Ciutadà d’Infants de Figueres va cloure la celebració del seu desè aniversari.
- Lladó compra l'antiga fàbrica de guants per generar ocupació i crear habitatge: 'No volem ser un poble dormitori
- Ni Estrasburg, ni Viena: l'espectacular mercat de Nadal a tocar de l'Empordà
- Nova oportunitat per a 'l'esquelet' de l'Eixample de Figueres amb 15 nous habitatges
- Tímida nevada a l'Empordà: la neu enfarina la zona de Salines-Bassegoda
- Un celler de l'Empordà, entre els millors del món
- El món literari català suma una nova editorial independent amb seu a Cadaqués
- Els treballadors del Consell Comarcal de l’Alt Empordà impulsen mobilitzacions per denunciar anys de malestar laboral
- El dur testimoni d'una interventora de Rodalies: “Que em diguin 'filla de puta' és el pa de cada dia”