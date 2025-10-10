Educació
Educació abaixarà les ràtios a 22 alumnes a primària i a 25 a l’ESO
El ministeri presenta als sindicats un avantprojecte de llei segons el qual cada estudiant amb necessitats especials computarà com dues places.
Olga Pereda
Després de mantenir-se en els llimbs durant uns quants anys, la baixada de les ràtios –una de les principals reivindicacions dels docents– comença a agafar velocitat de creuer. El Ministeri d’Educació i FP va presentar ahir als sindicats un projecte legislatiu perquè les classes d’educació primària tinguin, com a màxim, 22 alumnes (davant els 25 actuals). A l’ESO i batxillerat, el límit serà de 25 (davant els 30 actuals).
Quan la norma sigui una realitat (de moment és només un esborrany), el calendari d’aplicació serà gradual i començarà a implementar-se el setembre del 2027. A partir de les xifres plantejades pel ministeri, les comunitats autònomes podran, fins i tot, baixar més. La proposta del departament que dirigeix Pilar Alegría és que l’alumnat amb necessitats educatives especials (només els que tenen discapacitat física, intel·lectual o sensorial o trastorns severs, com autisme) computi com dues places.
La iniciativa del ministeri també dona el vistiplau a una altra de les peticions de la comunitat educativa: la baixada de les hores lectives. L’avantprojecte de llei inclou que l’horari de docència no passi de 23 hores a infantil, primària i educació especial, mentre que a la resta de l’ensenyament no universitari seran 18 hores.
Són temps que ja s’apliquen a molts territoris. Catalunya no és l’única autonomia que els compleix, també Euskadi, Aragó, les Balears, les Canàries, el País Valencià, Extremadura, Múrcia, Navarra i La Rioja. D’altres, com Madrid, els incompleixen. Aquest temps –que ara estarà fixat per llei i no serà una simple recomanació, sinó una obligació– es refereix exclusivament al de la docència a l’aula, ja que l’horari real de mestres i professors és més ampli (37,5 hores) i inclou més activitats.
Més temps lectiu que la UE
L’informe Panorama de l’educació 2025 elaborat per l’OCDE i publicat el 9 de setembre confirma que, a Espanya, el nombre total d’hores obligatòries de classe a educació primària és molt similar a la mitjana dels països de l’organisme internacional. No obstant això, a l’ESO, Espanya supera en 144 hores la mitjana de l’OCDE. Si la comparació es realitza només amb els països de la UE, Espanya té més temps lectiu en les dues etapes.
La proposta del ministeri –realitzada en el marc de les negociacions de la reforma del professorat, la pròxima cita del qual serà dijous que ve– va ser recollida amb satisfacció per part de sindicats de l’ensenyament que porten reivindicant les dues mesures des de l’època de les retallades en educació (2012). "És un avenç que s’inclogui una norma de màxims per a tot Espanya. Va ser una retallada unilateral el 2012 i és positiu ara que es torni a la línia de sortida", assenyalen fonts de CSIF després de la reunió.
Molt menys optimista es va mostrar el secretari de docents de l’educació pública no universitària de CCOO, Héctor Adsuar López, que va voler deixar ben clar que la proposta ministerial suposa millores, però no suficients. "El nostre objectiu són ràtios de 20 alumnes a primària. A més, volem que quedi ben clar el concepte d’hora lectiva perquè les autonomies no facin trampes", va assegurar, tot deixant clar que la proposta ministerial no és prou ambiciosa per a les necessitats de la comunitat educativa, ja que no inclou, per exemple, reduccions de jornada per al personal docent major de 55 anys.
El portaveu de CCOO va aplaudir el fet que els alumnes amb necessitats especials computin com dos. No obstant això, va qüestionar que quedin fora aquells estudiants que no pateixen discapacitat però sí que tenen problemes o dificultats de l’aprenentatge.
