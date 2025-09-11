Ni futbol ni tennis: aquests són els esports que la IA recomani que apuntis els teus fills
Els experts i la intel·ligència artificial recomanen als pares que els seus fills tinguin aquestes extraescolars perquè potencien les seves aptituds motores, físiques, psíquiques i emocionals
Luis Miquel Mora
Els pares tenen una preocupació molt gran sempre que torna el curs escolar, saber a quin esport apuntar els seus fills. Aquesta decisió implica tenir diversos factors en compte, com els seus interessos, el seu nivell d’activitat física i els beneficis que cada disciplina pot aportar al seu desenvolupament. La tornada al col·le es pot fer més fàcil si segueixes els consells dels experts.
Alguns progenitors opten per esports en equip, que fomenten la cooperació i el treball conjunt, mentre que d’altres prefereixen activitats individuals, ideals per desenvolupar la concentració. Per això, si vols conèixer quin esport és ideal per al teu fill, aquests són els millors, segons la intel·ligència artificial.
Per què apuntar als teus fills a esports?
La pràctica d’un esport en edats primerenques no es limita a l’exercici físic. És una part de l’aprenentatge de valors i d’hàbits saludables, i desenvolupa habilitats socials que resultaran útils durant tota la vida. L’esport els ensenya disciplina, esforç i constància, però també a gestionar frustracions, a celebrar els èxits i a treballar amb els altres per arribar a objectius comuns.
Els psicòlegs i els pediatres coincideixen que els nens que realitzen activitat física regular presenten millor rendiment acadèmic, menys problemes de conducta i un desenvolupament psicomotor més sòlid. A més, l’exercici ajuda a prevenir l’obesitat infantil i malalties associades, cada vegada més presents en la societat actual. Practicar esport en grup també fomenta la integració, la confiança en un mateix i la capacitat de socialitzar.
Per això, el millor esport recomanat per la IA per als teus nens és la natació, perquè és un esport integral i segur. Amb aquesta disciplina, els nens aprendran a nedar, cosa que els pot salvar en situacions de risc al mar o a la mateixa piscina. A més, és molt barat, ja que pots portar el teu fill a qualsevol piscina municipal perquè practiqui. Només necessitaràs un banyador i unes ulleres aquàtiques.
Aquesta és la llista d’esports que recomana la IA
- Natació: Desenvolupa coordinació, força, resistència i capacitat respiratòria. És un esport molt complet a nivell motor, segur per a les articulacions i que afavoreix l’autoconfiança i la disciplina.
- Arts marcials (judo, karate, taekwondo, aikido): Totes les arts marcials milloren l’equilibri, els reflexos i el control corporal. Aquestes disciplines treballen valors com el respecte, la concentració i l’autogestió emocional, i fomenten a més la seguretat en un mateix.
- Gimnàstica rítmica o artística: Excel·lent per a la coordinació, la flexibilitat i la força. Aporta també sentit del ritme i creativitat, és una activitat molt completa.
- Futbol, bàsquet o altres esports d’equip: Aquestes activitats afavoreixen la motricitat global i la resistència física, a més de reforçar el treball en equip, la cooperació i les habilitats socials. Són molt motivadors, sobretot si coincideixen amb amics en el mateix grup. Els companys que es coneixen a l’equip es queden per a tota la vida.
- Dansa/ball: És una gran eina per treballar la motricitat fina i global. Estimula l’expressió emocional, la creativitat i reforça l’autoestima.
- Atletisme multiesport (en categories infantils): Aquesta disciplina ofereix varietat: carreres, salts i llançaments, i desenvolupat habilitats motores bàsiques que serveixen de base per a altres esports en el futur.
Encara que hi ha esports més complets que d’altres, la clau és que el nen disfruti de l’activitat. Si busques una opció integral i segura, la natació és el millor; però si prefereixes treballar la part emocional, les arts marcials són una gran elecció. El més important és que els nens participin en la decisió, ja que la motivació personal és el que garantirà que aprofitin al màxim l’experiència esportiva.
- Quins centres comercials estan oberts aquest 11 de setembre a Catalunya? I a l'Emrpordà?
- Els propietaris dels establiments del Port de la Selva gestionats pel matrimoni mort recuperen la possessió dels negocis
- Com afectarà a l’Empordà la protesta contra l’austeritat a França d’aquest dimecres?
- Ali Conombo, sensellar a Figueres, impulsa una campanya pel dret a l’habitatge: “Cada signatura és un pas cap a una ciutat més justa”
- Aquest és el programa d'actes del festival Terra de Trobadors de Castelló d'Empúries 2025
- Protecció Civil enviarà una prova d'alerta a tots els mòbils de l'Alt Empordà
- Reobert al trànsit el pas a nivell ferroviari de l'avinguda Vilallonga de Figueres
- Agenda amb els actes de la Diada, 10 i 11 de setembre, a l'Alt Empordà