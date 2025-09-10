Gym Warriors inaugura un nou gimnàs i amplia serveis a Roses
El club prepara una vetllada de boxa professional al municipi el 25 d’octubre n Disposa de màquines de musculació i un circuit funcional
El món de l’esport a Roses està d’enhorabona. GYM Warriors ha inaugurat les seves noves instal·lacions al carrer Doctor Ignasi Barraquer, 12, oferint un espai més ampli, modern i totalment equipat per a tots els amants de l’activitat física i de la boxa.
Més possibilitats
El nou centre ha estat dissenyat per donar resposta a les necessitats tant de qui vol començar al món de l’esport com de qui busca entrenaments més intensos. La sala de musculació, completament equipada, i els entrenaments amb el circuit funcional permeten millorar força, resistència i condició física.
Tot i l’ampliació de serveis, la gran estrella continua sent la boxa, que es practica tant en modalitat d’iniciació com en competició amateur i ara també en format professional.
L’objectiu de GYM Warriors és combinar l’entrenament físic amb la formació de futurs talents de la boxa competitiva, consolidant-se com a referent a la comarca.
Vetllada el 25 d’octubre
Un dels moments més esperats de la temporada serà el 25 d’octubre, quan el Pavelló Espíritu de Roses acollirà una vetllada històrica: un combat professional de boxa celebrat a Roses, amb el púgil local Juan Luis Moreno com a gran protagonista. La cita inclourà diversos combats amateurs i promet una nit plena d’emoció i espectacle.
Amb aquesta nova etapa, GYM Warriors reafirma la seva voluntat de ser més que un gimnàs: vol ser un centre de dinamització esportiva i social, fomentant valors com la constància, la companyonia i el respecte. El seu equip tècnic acompanya cada esportista en el seu procés de creixement, sigui quin sigui el seu objectiu.
Contacte
Per a més informació podeu visitar les seves instal·lacions o trucar al telèfon 691 302 614. I si no us voleu perdre cap novetat segui-los a Instagram @warriors17480. A més, si voleu estar informats de tots els detalls de la vetllada de boxa el pròxim 25 d’octubre podeu visitar el compte d’Instagram @veladaderoses.
