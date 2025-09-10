La Salle Figueres prepara els alumnes per al món global
El centre aposta per l’aprenentatge de llengües estrangeres
El domini d’idiomes ofereix oportunitats acadèmiques, professionals i culturals
L’aprenentatge de llengües estrangeres és avui una competència imprescindible i, a La Salle Figueres, s’ha convertit en un dels pilars essencials del projecte educatiu. L’escola aposta de manera decidida per l’anglès i el francès, conscients que el domini d’aquests idiomes ofereix noves oportunitats acadèmiques, professionals i culturals. L’objectiu no és únicament formar estudiants competents, sinó ciutadans capaços de comunicar-se i relacionar-se en un món cada vegada més interconnectat.
Anglès
Des de les primeres etapes educatives, els alumnes entren en contacte amb l’anglès a través d’un enfocament pràctic i comunicatiu. Les classes no es basen exclusivament en la gramàtica o en la superació d’exàmens oficials, sinó en fomentar la seguretat per expressar-se oralment en situacions reals. El treball cooperatiu, els debats i les activitats dinàmiques ajuden a entendre la llengua com una eina viva, capaç d’obrir portes i generar vincles amb persones de cultures diverses.
Francès
El francès, per la seva banda, ocupa un lloc destacat al currículum de La Salle Figueres. L’aprenentatge de la llengua del país veí no només té una importància pràctica dins l’àmbit europeu, sinó que també permet apropar l’alumnat a una cultura amb la qual Catalunya comparteix vincles històrics, socials i econòmics. A més, el francès afegeix un valor diferencial en el currículum personal dels estudiants.
Estades internacionals
Un dels aspectes més enriquidors del projecte lingüístic del centre són les estades internacionals. Els alumnes poden viure experiències immersives tant en països de parla anglesa com francesa, on es veuen obligats a utilitzar la llengua en situacions quotidianes: demanar menjar, orientar-se en una ciutat, fer noves amistats o participar en activitats culturals. Aquestes vivències resulten clau per consolidar la fluïdesa oral, alhora que fomenten la maduresa personal i la capacitat d’adaptació davant de nous reptes.
La filosofia de La Salle Figueres es basa en un aprenentatge significatiu i funcional: aprendre una llengua no és acumular regles ni traduir textos, sinó adquirir una eina per comunicar-se amb naturalitat. Aquesta visió fa que l’ensenyament de l’anglès i el francès transcendeixi les aules i esdevingui una preparació real per viatjar, estudiar o treballar en qualsevol indret del món.
Amb aquesta aposta educativa, La Salle Figueres forma alumnes més oberts, competents i preparats per ser ciutadans globals, capaços de connectar amb la diversitat i afrontar amb confiança els reptes del futur per a més informació podeu consultar la web del centre www.figueres.lasalle.cat.
