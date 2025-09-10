Acadèmia Tapis, reforç escolar i creixement personal en un mateix espai
L’acadèmia aposta per potenciar les capacitats individuals de cada estudiant
Amb anys d’experiència en educació i un enfocament en les necessitats educatives especials, l’Acadèmia Tapis ofereix un acompanyament personalitzat a cada alumne
El centre de reforç escolar s’estructura per etapes formatives i es caracteritza per la seva aposta per potenciar les capacitats individuals de cada estudiant. «Treballem en grups molt reduïts, des de sessions individuals fins a grups de quatre o cinc alumnes, això ens permet adaptar horaris i continguts», expliquen les responsables del centre. Aquesta flexibilitat es complementa amb la seva experiència en l’atenció de necessitats educatives especials, que els permet dissenyar plans d’aprenentatge individualitzats.
L’Acadèmia Tapis entén l’educació com un procés global: no només ajuda a millorar el rendiment acadèmic, sinó que també treballa la confiança, la gestió de les emocions i l’afrontament de les dificultats. A més del reforç en les matèries escolars, ofereixen tallers específics per reforçar competències concretes –com l’ortografia, la redacció o el càlcul–, cursos de tècniques d’estudi i servei d’assessorament psicològic.
Una de les claus de l’èxit del centre és que l’alumnat manté gairebé sempre la mateixa docent durant el curs, això afavoreix la coordinació amb les famílies i crea un entorn de confiança i seguiment continu. Aquesta estabilitat ha permès assolir altes taxes d’aprovats i una gran satisfacció entre l’alumnat.
Les classes es duen a terme de dilluns a divendres, de quatre a vuit de la tarda, amb opcions de matí i grups especials durant les vacances escolars, com l’estiu o el Nadal. Per a més informació, podeu trucar al 722 665 882, visitar la web www.academiatapis.com o anar al centre, al carrer Tapis, 72 de Figueres.