Escola de Música del Casino Menestral, matrícula gratuïta per a diversos col·lectius aquest curs
Mainada de 0 a 6 anys, infant amb necessitats especials, el segon membre familiar, monoparentals i majors de 65 anys
L’Escola de Música del Casino Menestral Figuerenc enceta un nou curs amb l’entusiasme de continuar oferint una formació musical de qualitat, adreçada tant a infants i joves com a adults que vulguin aprendre a tocar un instrument o bé aprofundir en els coneixements necessaris per entendre i gaudir de la música. El centre disposa de projectes pedagògics propis que permeten a cada alumne escollir l’itinerari més adequat a les seves necessitats i interessos.
Gràcies a la bona acollida, enguany es manté el taller Música en família, pensat per a infants de 0 a 3 anys acompanyats dels pares. També continuen els cursos de sensibilització musical per a nens de 4 a 6 anys i els itineraris de grau elemental i mitjà per aprendre a tocar un ampli ventall d’instruments, tant clàssics com moderns i també tradicionals, com la tenora i el tible. L’escola fomenta igualment la pràctica col·lectiva amb grups instrumentals, combos i música de cambra, una experiència que enriqueix la formació musical i crea comunitat.
L’oferta és àmplia i diversa, amb possibilitats que abracen la música clàssica i la moderna, la producció musical, la improvisació i els arranjaments, l’acompanyament per canalitzar emocions i els recursos terapèutics que contribueixen a la millora física i emocional. A més, prepara els alumnes que vulguin obtenir el títol de grau professional o superior. De fet, molts músics de la comarca que avui es dediquen professionalment a la música han sortit d’aquest centre figuerenc.
L’escola disposa d’un banc d’instruments per facilitar els primers passos dels alumnes i compta amb una orquestra pròpia oberta a estudiants de la comarca amb el nivell adequat. També impulsa una coral d’adults, la Coral Germanor Empordanesa, que enriqueix encara més l’activitat musical del Casino Menestral.
Aquest curs, la matrícula serà gratuïta per als nens i nenes de 0 a 6 anys, per al segon membre d’una mateixa família, per a les persones majors de 65 anys, per als infants amb necessitats especials i també per a les famílies nombroses i monoparentals.
Més informació a www.casinomenestral.cat o al telèfon 972 678 666.
