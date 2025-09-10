Kids&Us Figueres estrena curs amb nova direcció al Kids&Us
Laia Font i Jordi Riu volen garantir l’excel·lència pedagògica i reforçar la fidelitat dels que aposten per aquesta metodologia
Kids&Us Figueres comença el nou curs amb la Laia Font i en Jordi Riu al capdavant. Acompanyats per la Miriam, directora del centre i la Mariam, coordinadora.
Tots ells volen fer créixer la gran família que és el Kids&Us de Figueres. I el seu objectiu és doble: garantir l’excel·lència pedagògica i reforçar la fidelitat de les famílies que any rere any aposten per aquesta metodologia única, propera i eficaç per a l’aprenentatge de l’anglès.
Un somni compartit
Laia Font, és originària de Riumors, ha viscut els últims 15 anys a Barcelona, on va dedicar 11 anys de la seva trajectòria professional al Kids&Us de Sant Andreu, exercint com a monitora, professora, coordinadora i directora. Quan va ser mare de la seva filla, que ara té 15 mesos, va sentir la necessitat de tornar a les seves arrels a l’Alt Empordà per criar-la al mateix entorn on ella havia crescut.
Jordi Riu, nascut a Vilafant i professor d’educació física de secundària, sempre ha estat una persona amb moltes inquietuds professionals i personals. Ell va ser qui va convèncer la Laia Font, la seva dona, per fer realitat el seu somni compartit: obrir el seu propi centre Kids&Us.
Després de preparar-se per crear la seva pròpia escola d’anglès, i gràcies a la seva experiència com a docents, se’ls va presentar l’oportunitat d’agafar les regnes del Kids&Us Figueres i no la van deixar escapar.
