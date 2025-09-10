Grup Vivaldi, 37 anys sent la casa de la música a Figueres
Des de pianos fins a ukeleles, passant per llibres, partitures i servei tècnic, Grup Vivaldi s’ha convertit en una referència a l’Empordà
Per fer bona música calen bons instruments i materials. Aquesta és la filosofia que acompanya el Grup Vivaldi Rock i Clàssica des dels seus inicis. Fundat l’any 1982 a Olot, el 1988 va obrir la seva botiga de Figueres, que enguany celebra 37 anys d’activitat, i el 2007 va ampliar presència amb un nou establiment a Girona.
Un univers musical
El local de Figueres, situat al carrer Nou, 186, a tocar de la Rambla Nova, és un autèntic paradís per a músics i melòmans. A les seves prestatgeries s’hi poden trobar pianos, teclats, guitarres, violins, ukeleles i molts altres instruments per a tots els nivells i edats. També ofereixen una àmplia selecció de llibres i partitures de tots els estils, així com equips de so, il·luminació i accessoris musicals.
Serveis a mida del músic
Grup Vivaldi no és només una botiga: és un espai de serveis especialitzats. Entre ells destaquen el transport i afinació de pianos, així com el manteniment i la reparació d’instruments de corda, vent, elèctrics i de percussió.
Després de més de quatre dècades de trajectòria, Grup Vivaldi continua sent un punt de referència a l’Alt Empordà, gràcies a un tracte proper i a l’assessorament de professionals que coneixen a fons el món musical.
De fet, els clients destaquen que el Grup Vivaldi ofereix una atenció personalitzada i professional. També valoren molt positivament el gran coneixement musical que té l’equip, a més de l’àmplia selecció de productes.
Contacte
Per a més informació podeu visitar la web www.grupvivaldi.com o contactar-hi als telèfons 972 670 946 i 972 223 140.
