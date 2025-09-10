La Fundació Universitat de Girona enceta el curs amb nous màsters i diplomes
També ha inaugurat un nou servei d’orientació acadèmica i professional, totalment gratuït i personalitzat
La Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació posarà en marxa noves ofertes formatives a partir del curs vinent tant màster com diplomes.
Els nous màsters
El centre oferirà: Màster de Formació Permanent en Comunicació i Publicitat en l’Era de la Intel·ligència Artificial, que vol formar l’alumnat en eines avançades com la intel·ligència artificial que respon a un perfil d’estudiant no cobert actualment. Màster de Formació Permanent en Seguretat Informàtica Aplicada a Entorns Industrials, la formació té com a objectiu la ciberseguretat: la protecció, detecció i resposta davant ciberatacs específics en el sector industrial. Cal destacar que, el preu real d’aquest curs és de 5.877,02 euros, però gràcies al finançament rebut dels fons NextGeneration, a través d’ INCIBE, s’ha pogut reduir a 430 euros. Màster de Formació Permanent en Justícia Restaurativa, el principal objectiu és oferir formació i capacitació, tant teòrica com aplicada, per a mediadors, responsables institucionals, entre altres.
Nous diplomes
Pel que fa els diplomes ofereix les següents novetats: Diploma d’Expert en Pedagogia Laboral Aplicada als Recursos Humans, que et proporcionarà les tècniques pedagògiques més avançades per liderar equips amb èxit, fomentar un clima laboral positiu i potenciar el talent. Diploma d’Expert en Transformació de la Logística mitjançant IA i Solucions Sostenibles, que vol donar a conèixer les últimes tendències en logística, IA i sostenibilitat. Diploma d’Expert en Fiscalitat de l’Empresa, per ajudar els estudiants a entendre com funcionen els principals impostos que afecten l’activitat empresarial amb l’objectiu que puguin prendre decisions amb criteri. Diploma d’Expert en Enginyeria de la Salut, que vol oferir una visió global del sistema sanitari des de l’enginyeria.
A més, hi ha una nova edició dels següents màsters i diplomes: Màster de Formació Permanent en Escriptura Literària i Creativa, que vol endinsar els estudiants en el món professional de la literatura i que surtin amb un primer esborrany de text acabat. Diploma d’Especialització en Intel·ligència Emocional, que ofereix eines per potenciar la pròpia intel·ligència emocional i acompanyar els altres en el desenvolupament de la seva.
Tots els cursos ja tenen la matrícula oberta, que es pot bonificar a través de FUNDAE. La Fundació Universitat de Girona també han inaugurat un nou servei d’orientació acadèmica i professional, totalment gratuït i personalitzat.
