Optipunt: Veure millor és aprendre millor, la importància de revisar la vista
Des de l'òptica remarquen que detectar a temps problemes de visió pot evitar el fracàs escolar i expliquen dos casos d’èxit
Amb el retorn a l’escola cada cop més a prop, les famílies preparen llibres, motxilles i roba nova. Però, si bé tot això és important, hi ha un aspecte fonamental que sovint es descuida: la salut visual dels infants. Per aquest motiu, parlar d’optometria infantil a Figueres és més rellevant que mai.
De fet, la visió és responsable de més del 80% del que aprenem a l’aula, fet que reforça la necessitat de fer revisions periòdiques amb un optometrista infantil. Per aquest motiu, molts nens i nenes comencen el curs amb problemes visuals no detectats. En aquest sentit, a Optipunt Figueres, especialistes en salut visual pediàtrica, cada any veuen alumnes que milloren el seu rendiment acadèmic simplement perquè els ajuden a veure i utilitzar millor la seva visió. Això demostra com una actuació local pot tenir un gran impacte educatiu.
La Clara Pineda d’11 anys, es cansava ràpidament quan llegia, i sovint deia que «les lletres es movien». A través d’un estudi visual amb la tecnologia WIVI Visió, que utilitzen a Optipunt Figueres, es van detectar dificultats en la seqüenciació visual i la precisió lectora.
Després d’un programa d’entrenament visual personalitzat, dissenyat per l’equip d’especialistes en optometria infantil, els resultats van ser espectaculars. La velocitat lectora va passar de 77 a 132 paraules per minut, les lletres correctes del 66% a 75%; el seguiment ocular tenia una precisió del 98% i la flexibilitat binocular i estereopsi són excel·lents per a la seva edat. Ara la Clara llegeix millor, entén més i ha recuperat la confiança. De fet, la seva mare explica que «abans evitava llegir. Ara s’ofereix per llegir en veu alta a classe». Aquesta millora no només ha repercutit en les seves notes, sinó també en la seva autoestima i motivació escolar.
En Marc de 9 anys, semblava distret i havia baixat el seu rendiment. Tanmateix, no era un problema de motivació, sinó de hipermetropia no diagnosticada. En conseqüència, després d’una revisió visual completa realitzada a Optipunt i l’adaptació de les seves ulleres, va començar a concentrar-se millor i a millorar les notes. Actualment, el seu nivell de lectura i comprensió ha augmentat notablement, i els seus professors han notat un canvi positiu en la seva actitud a classe.
Aquestes dues històries posen en relleu la importància de fer una revisió visual infantil a Optipunt abans de començar el curs escolar. Amb una detecció precoç i una intervenció adequada, molts nens poden superar dificultats que fins ara passaven desapercebudes.
Quan la visió no funciona de manera eficient, poden aparèixer diversos símptomes que dificulten l’aprenentatge: lectura lenta o amb errors, mal de cap o fatiga visual, manca de concentració, evitació de la lectura, problemes per copiar de la pissarra o fer deures.
En molts casos, aquests signes es poden confondre amb trastorns com el TDAH o simplement amb desmotivació. No obstant això, sovint l’origen és un problema visual funcional no detectat
Les families poden estar atentes a diferents signes d’alerta com:
- Evita llegir o es queixa que les lletres es mouen?
- Es cansa ràpidament quan fa els deures?
- S’apropa molt al paper o a la pantalla?
- Té bon nivell oral però escriu malament?
- Es distreu fàcilment o no entén el que llegeix?
Per aquesta raó, si s’observa que l’infant manifesta dos o més d’aquests símptomes, probablement és el moment ideal per demanar una revisió visual infantil a Optipunt. A més, fer-ho a temps pot marcar una gran diferència en el seu aprenentatge i benestar.
Optipunt
Per donar resposta a aquestes dificultats, a Optipunt Dr. Zaben ofereixen revisions visuals infantils completes, que van molt més enllà d’un simple «s’hi veu bé o malament». Avaluen la visió binocular, la seqüenciació visual, l’enfocament, els moviments oculars i l’agudesa visual, utilitzem tecnologia avançada com WIVI per mesurar i millorar habilitats lectores reals, disposen de programes de teràpia visual personalitzats per entrenar el sistema visual i ajudar cada infant a desenvolupar tot el seu potencial.
A més, amb més de 28 anys d’experiència a Figueres, el seu equip d’especialistes en optometria infantil ofereixen un servei pròxim, rigorós i adaptat a cada infant. Això permet detectar problemes visuals que podrien passar desapercebuts en un control visual convencional. Per a més informació podeu consultar la web www.optipunt.com o trucar al 972 501 090. Una revisió a temps pot canviar el curs escolar i prevenir és sempre millor que curar.
- Els propietaris dels establiments del Port de la Selva gestionats pel matrimoni mort recuperen la possessió dels negocis
- El nou gestor de l'empresa de l'home que es va suïcidar al Port de la Selva estudia 'la viabilitat de la companyia
- LLISTA | Els negocis del Port de la Selva que han tancat després del suïcidi del propietari
- Una protesta contra l'austeritat a França afectarà aquest dimecres a l': 'Bloquons tout
- La ginebra de l'Empordà que va néixer com a treball de batxillerat i ara tenen a El Celler de Can Roca
- La Selva de Mar estrena amb èxit un model de vida comunitària, referent per als micropobles
- El catamarà de vela més gran del món fondeja a Cala Montgó
- Màxima alerta: nous estudis avancen dràsticament la frenada del Corrent Atlàntic