UNED Girona, la universitat que s’adapta a totes les edats i horaris
El centre té la matrícula oberta fins al 23 d’octubre
L’oferta acadèmica a Girona inclou més de 30 graus universitaris
La formació universitària ha evolucionat per adaptar-se a les necessitats d’una societat cada vegada més diversa i dinàmica. En aquest context, la UNED Girona es consolida com una opció educativa sòlida, flexible i accessible per a totes aquelles persones que volen continuar formant-se sense renunciar a la qualitat ni a la proximitat. Amb la matrícula oberta per al curs acadèmic 2025-2026 fins al 23 d’octubre de 2025, aquesta universitat pública ofereix una oportunitat única per iniciar o reprendre estudis universitaris des d’on es vulgui i al propi ritme
La UNED, Universidad Nacional de Educación a Distancia, és la universitat pública més gran d’Europa, especialitzada en ensenyament semipresencial. El seu model combina l’educació en línia amb tutories presencials i virtuals, facilitant que milers d’alumnes a tot l’Estat puguin estudiar al marge de les limitacions geogràfiques o horàries.
UNED Girona
A les comarques gironines, la UNED Girona té la seva seu principal al municipi de Salt, un espai de referència on es concentren bona part dels serveis administratius, acadèmics i activitats del centre. Aquesta és també el punt neuràlgic de coordinació de la seva presència territorial, amb extensions consolidades a Figueres, Olot i, des del 2024, també a Sant Feliu de Guíxols. Aquesta xarxa descentralitzada permet apropar l’educació superior a tot el territori, oferint suport i activitats en diversos punts de les comarques gironines.
Un exemple clar d’aquesta aposta per la proximitat i la descentralització és el grau en Educació Infantil, una titulació molt sol·licitada i especialment important per a la formació de futures mestres. Aquest grau es pot cursar amb tutories i activitats acadèmiques presencials en diferents seus del territori, facilitant enormement l’accés als estudis universitaris a estudiants que resideixen fora de Girona ciutat o que necessiten compatibilitzar els estudis amb altres responsabilitats.
Oferta acadèmica
L’oferta acadèmica de la UNED Girona és molt àmplia. Inclou més de trenta graus universitaris oficials en àmbits com les Ciències Socials i Jurídiques (Dret, Psicologia, Ciència Política, Economia), les Arts i Humanitats (Història, Filosofia, Llengua i Literatura), l’Enginyeria i Arquitectura (Informàtica, Industrial) i les Ciències de la Salut (Educació Social, Treball Social, Educació Infantil). A més, s’hi poden cursar màsters oficials, programes d’accés per a majors de 25 i 45 anys, cursos UNED Sènior, formació contínua i idiomes a través del Centre Universitari d’Idiomes a Distància (CUID), amb llengües com l’anglès, el francès, l’alemany i l’italià, entre d’altres.
La matrícula per al curs 2025-2026 es pot fer en línia de manera àgil i senzilla a través del portal www.unedgirona.cat. És una oportunitat ideal per a totes aquelles persones que volen començar el setembre amb nous reptes formatius, ampliar horitzons professionals o, simplement, aprendre per plaer. Amb la UNED Girona, estudiar des de casa, des de la feina o des d’un entorn rural és possible, amb les mateixes garanties que una formació presencial.
Apostar per la UNED Girona és apostar per una universitat pública, inclusiva, innovadora i arrelada al territori. És escollir una formació a mida, amb llibertat, però també amb rigor. És triar construir un futur sense renunciar al present. Tant amb 18 anys com amb 55 o 70, aquest pot ser un bon moment. Per a més informació també podeu turcar al 972 212 600 o enviar un correu a info@girona.uned.es. El centre de la UNED a Figueres està situat al Centre de Formació Integrat Ferran Sunyer i Balaguer a la Ronda Sud, 3.
- Els propietaris dels establiments del Port de la Selva gestionats pel matrimoni mort recuperen la possessió dels negocis
- El nou gestor de l'empresa de l'home que es va suïcidar al Port de la Selva estudia 'la viabilitat de la companyia
- LLISTA | Els negocis del Port de la Selva que han tancat després del suïcidi del propietari
- Una protesta contra l'austeritat a França afectarà aquest dimecres a l': 'Bloquons tout
- La ginebra de l'Empordà que va néixer com a treball de batxillerat i ara tenen a El Celler de Can Roca
- La Selva de Mar estrena amb èxit un model de vida comunitària, referent per als micropobles
- El catamarà de vela més gran del món fondeja a Cala Montgó
- Màxima alerta: nous estudis avancen dràsticament la frenada del Corrent Atlàntic