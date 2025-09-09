Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Esport, acrobàcia i comunitat al Bot Gym

El centre és el primer i únic club 100% acrobàtic de la comarca on es pot practicar parkour freerunning, circ i gimnàstica artística

Espectacle de circ i acrobàcies al Teatre Jardí.

Redacció

Figueres

Figueres compta amb un centre únic a la comarca per als amants del moviment i l’espectacle: el primer i únic club 100% acrobàtic de l’Alt Empordà. Aquesta temporada, el club aposta per un enfocament encara més esportiu i competitiu, mantenint la seva essència oberta i inclusiva.

Un esportista practicant parkour. | TOTI FERRER

El club ofereix disciplines tan atractives com el parkour i el freerunning, dos esports urbans en plena expansió que combinen agilitat, força i creativitat. També hi tenen un paper destacat la gimnàstica artística femenina i el circ, disciplines que permeten als infants i joves desenvolupar coordinació, flexibilitat i autoconfiança. A més de la formació, el club participa en competicions comarcals i autonòmiques, donant visibilitat al talent de la zona. La temporada passada, els dies 1 i 2 de març, Figueres es va convertir en capital de la gimnàstica artística acollint, per primera vegada, una fase del Campionat de Catalunya al pavelló Roser Llop, amb el club com a amfitrió. Un esdeveniment que va omplir les grades de públic i va situar la ciutat en el mapa esportiu català.

Les escoles de la comarca també poden viure l’experiència: el club organitza jornades acrobàtiques perquè els alumnes puguin provar les diferents disciplines i descobrir el món de l’acrobàcia de manera lúdica i segura.

Compromís social

Més enllà de l’àmbit esportiu, el club col·labora en projectes socials amb entitats de Figueres per apropar l’activitat física a tothom i fomentar valors com el treball en equip, l’esforç i la inclusió.

Inscripcions

Les inscripcions ja estan obertes. Trobareu més informació a les xarxes socials @moveit_botgym o trucant al telèfon 613 027 696. També podeu visitar el centre al carrer Grècia, 15 de Figueres.

TEMES

