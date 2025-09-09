L’Escola Oficial d’Idiomes de Figueres amplia l’oferta d’ensenyament amb els nivells A1, A2 i B1 de català
Es fa un grup d’A1 d’anglès al matí i l’alemany es veu reforçat amb la recuperació del B2.2
L’Escola Oficial d’Idiomes (EOI) de Figueres arrenca el curs 2025-2026 amb un ampli ventall de novetats i l’objectiu de continuar apropant l’aprenentatge de llengües a tothom. Les classes començaran el 22 de setembre.
S’incorpora l’italià a l’oferta
Una de les principals novetats és la incorporació dels nivells A1, A2 i B1 de català, que facilitaran que més alumnes puguin iniciar-se i progressar en el coneixement de la llengua. A més, per a l’anglès, l’escola ofereix un grup de nivell A1 en horari de matí, pensat per a aquells que volen començar des de zero.
Pel que fa a l’italià, l’EOI llança un curs especial A1.1, ideal per a estudiants que volen familiaritzar-se amb les primeres bases de l’idioma en un format més distès i d’iniciació.
Pel que fa al francès, es torna a oferir el curs «Vers le C2», destinat a aquells que ja tenen un alt nivell i volen perfeccionar fins a les competències més avançades.
L’oferta d’alemany es veu reforçada amb la recuperació del nivell B2.2, mentre que en anglès es manté el C2.2, que permet als alumnes més avançats seguir treballant per assolir i certificar el màxim domini de la llengua.
Les EOI són centres públics del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, el seu personal docent està format per especialistes en cada llengua amb titulació de Filologia o equivalent.
Les classes són dinàmiques, es dona molta importància a la llengua oral i a la utilització pràctica de l’idioma en els diferents contextos. Es treballa cada vegada més per competències, savoir-faire, i no tant per continguts gramaticals específics.
El més important per aprendre una llengua és la pràctica i la motivació per una nova cultura. I per aquesta raó li donen molta importància a la parla i realitzen diverses sortides i viatges durant el curs i organitzen cada any el cicle de cinema en versió original.
A més d’això, també es fan sortides culturals però sempre amb la llengua com a element principal. També es porten a terme activitats com aquestes en la mateixa aula i en l’horari de classe habitual. Els certificats de l’EOI són oficials a l’Estat i reconeguts a l’estranger.
Contacte
Per a més informació podeu consultar la seva web www.agora-eoi.xtec.cat o trucar al 972 512 124. L'EOI Figueres està situada a la Ronda Sud, 3.
