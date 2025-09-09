Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina
Club Tennis Alt Empordà, creixement esportiu i personal a través del tennis i el pàdel

L’escola manté una aposta ferma per l’educació en valors i acull jugadors de tots les edats

Alumnes entrenant a la pista de Tennis.

Alumnes entrenant a la pista de Tennis. / Arxiu

Redacció

Redacció

Figueres

El Club Tennis Alt Empordà s’ha consolidat com un dels referents esportius de la comarca. A més d’una escola d’alt rendiment en tennis i pàdel, manté una aposta decidida per l’educació en valors.

L’escola de tennis i de pàdel acull jugadors de totes les edats i nivells, des de la iniciació fins a la competició. S’ofereixen classes adaptades per a nens, joves i adults, amb itineraris que van del minitennis fins a l’alt rendiment competitiu. L’objectiu no és únicament formar bons esportistes: també es treballa el creixement personal, fomentant treball en equip, respecte i superació.

Quatre equips federats

Actualment, el club compta amb 40 alumnes a l’escola de tennis i 15 a la de pàdel, i suma gairebé 100 abonats entre les dues disciplines. Disposa, a més, de quatre equips federats de tennis i un equip masculí federat de pàdel, amb participació regular en competicions oficials.

El Club Tennis Alt Empordà continua treballant per créixer i consolidar-se com a espai de referència esportiva i educativa a la comarca, amb un servei proper i professional tant per a qui s’inicia com per a qui busca alt rendiment.

Contacte

Per a més informació, truqueu al 622 500 666 o envieu un correu a francgeli@yahoo.es. I si no us voleu perdre res seguiu-los a Instagram @ct.altemporda.

