Educació
Gairebé un milió d’alumnes catalans han iniciat aquest dilluns el curs escolar del desterrament del mòbil
Es tracta de la xifra més baixa dels últims anys (4.447 nens menys en segon cicle d’infantil, 3.523 menys a primària i 6.399 menys a l’ESO)
Helena López
Les escoles i instituts catalans han reobert aquest dilluns les portes amb la clàssica barreja de nervis, il·lusió i somni, sobretot a les cares dels més petits. Gairebé un milió d’escolars (963.130) es reincorporen avui a les aules d’educació infantil, primària i secundària després d’11 setmanes de vacances. La xifra més baixa d’alumnes dels últims anys (4.447 alumnes menys en segon cicle d’infantil, 3.523 menys a primària i 6.399, a secundària obligatòria). Un curs que comença marcat per la prohibició total dels telèfons mòbils –una restricció amb una gestió que genera no pocs dubtes sobretot entre els docents– amb la mirada posada en el termòmetre després d’un cap de setmana de platja per unes aules encara sense climatitzar i amb el repte, aquest curs sí, de remuntar els resultats acadèmics.
La disminució del nombre d’alumnat permet seguir amb reducció de ràtios en educació infantil. Segons xifres de la conselleria, el 82% dels 2.072 grups públics d’I3 tenen una ràtio de 19 o inferior, i el 95,27% de 20 o inferior. A la secundària obligatòria, en canvi, la reducció d’alumnat no s’ha traduït en una baixada de ràtios. A primer d’ESO –també segons xifres del Departament d’Educació i FP– el 85,46% dels 1.898 grups públics tenen una ràtio de 29 o inferior, i el 97.10% de 30 o inferior.
En paral·lel als molts reptes del sistema, cada centre comença el curs amb els seus propis objectius: impulsar –per fi– la biblioteca escolar, estrenar-se amb el menjar halal al menjador escolar, estrenar projecte de teatre en anglès… Comença el nou curs i, malgrat les dificultats –és el curs amb menys alumnes però també el curs amb més alumnat amb necessitats educatives especials–, tot sembla possible.
