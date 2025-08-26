Temps de Música inicia el curs 2025-2026 celebrant 25 anys al costat de Figueres i la seva música
L’Escola Temps de Música ha iniciat aquest setembre el nou curs 2025-2026 amb una energia molt especial: enguany celebrem 25 anys d’història compartida, plens de música, emocions i complicitats amb la ciutat
Des del 2000, l’escola ha crescut amb l’objectiu d’oferir una formació musical i humana a infants, joves i adults. Autoritzada pel Departament d’Educació, acull alumnes a partir dels dos anys, oferint itineraris tant reglats com no reglats, adaptats a cada persona i amb la música com a eina de creixement personal i expressió artística.
El nostre projecte educatiu es basa en la vivència musical: música i moviment, veu i cos, expressió corporal i teatral, instruments solistes i de conjunt, improvisació i llenguatge musical. Tot plegat en un entorn d’acompanyament emocional, creatiu i proper.
Aquest curs, a més, el volem compartir de manera especial amb la ciutat. Per això, col·laborarem amb entitats i projectes locals com la Jove Orquestra de Figueres, l’Ajuntament, els Gegants de Figueres, la Batucada i el Museu Dalí, entre d’altres. Aquestes col·laboracions enriquiran el curs i ens permetran seguir fent créixer la música dins i fora de l’escola, connectant-la amb el teixit cultural de la ciutat. Per a més informació podeu consultar la web www.tempsdemusica.com.
Gràcies a totes les famílies, alumnes i professionals que ens han acompanyat durant aquests 25 anys. Desitgem un molt bon curs 2025-2026 a tothom i que la música continuï ressonant amb força des de Temps de Música per tot Figueres i més enllà!
