Adjudiquen places a docents amb els centres tancats

Educació ha publicat la resolució definitiva de les adjudicacions docents per al curs 2024-2025 quan la gran majoria dels centres escolars estan tancats. «M’agradaria donar suport a tots els equips directius dels centres escolars que han estat esperant fins a l’última setmana de juliol per poder fer bé la seva feina i que hauran d’obrir abans, i escurçar les seves vacances, per poder organitzar bé el curs», explica la portaveu del sindicat USTEC-STEs a les comarques gironines, Glòria Polls.

La portaveu també denuncia que, ara com ara, la gran majoria de docents es troben amb la «impossibilitat de parlar amb l’equip directiu» per saber quina feina hauran de fer durant el curs. «La majoria dels docents no saben ni quina classe tindran ni quina feina hauran de fer. A més, la impossibilitat de poder parlar amb l’equip directiu fa que logísticament no es puguin organitzar a nivell personal, ja que no saben quin serà el seu horari, la qual cosa suposa que no puguin conciliar la vida familiar amb la laboral», assenyala Polls.

Tanquen l’última de juliol

«Els centres normalment tanquen l’última setmana de juliol. Però, encara que aquests estiguessin oberts fins al 31 de juliol, tampoc hi hauria temps suficient per parlar amb tota la plantilla, ni per fer l’horari de tot el curs», detalla la portaveu.

Tanmateix, el departament d’Educació es limita a explicar que «les adjudicacions d’enguany són un procés extraordinari d’un volum que no s’havia produït mai», i que «han estat especialment complexes de gestionar perquè ha calgut atendre el gran increment de nous funcionaris al sistema educatiu». A més, el departament d’Educació continua assegurant que el retard de les adjudicacions ha sigut a causa «de problemes tècnics» i reitera que «el 97% dels concursants s’han adjudicat a les tres primeres comarques sol·licitades». Una dada que per la portaveu d’USTEC-STEs no és tan «significativa», ja que, segons Polls, s’hauria de veure el quilometratge que suposen aquestes adjudicacions als docents.

«El decret de plantilles és el que ha provocat aquesta inoperància que arrosseguem des de fa temps, però que aquest any s’ha fet palesa i els hi ha esclatat a les mans» apunta Polls. «Aquest decret fa que cada centre educatiu pugui reservar el 50% de les places per a places perfilades o bé amb propostes de continuïtat», detalla la portaveu. Això no obstant, Polls opina que aquesta situació se solucionaria si el departament d’Educació apliqués realment el decret d’Inclusió. «El que hauria d’haver fet el departament és creure amb el decret d’inclusió, que el tenim a sobre de la taula des del 2017», recorda Polls.

Reduir ràtios

«Una de les mesures universals del decret d’inclusió és reduir ràtios, i si el departament apostés per una reducció real de ràtios, per atendre de forma generalitzada als alumnes, generaria més places vacants, més personal docent i s’hauria acabat aquest despropòsit de no tenir prou places vacants per tots els nous funcionaris», conclou la portaveu d’USTEC-STEs.