Roses reconeix els millors alumnes d’ESO i Batxillerat en la Nit de l’excel·lència acadèmica

El Teatre Municipal de Roses ha acollit, aquest passat, la Nit de l’excel·lència acadèmica, celebrada per primer cop a la població, amb la qual l’Ajuntament de Roses ha volgut concentrar en un únic acte els lliurament dels premis a l’Excel·lència en l’etapa d’ESO, als Millors treballs de recerca de Batxillerat i a la Millor nota a les Proves d'Accés a la Universitat (PAU).

Un total de 15 alumnes van ser reconeguts, en un acte que va comptar amb la presència de familiars, amics i professorat dels centres rosincs, i que va ser presidit per l’alcalde de Roses, Josep Maria Martínez, i la regidora d’Educació, M. Àngels Arjona.

D’altra banda, el Pla Educatiu d’Entorn (PEE) segueix treballant el benestar emocional entre infants i joves de Roses, també durant l’estiu. L’Ajuntament continua programant activitats dirigides a treballar el benestar emocional i a abordar temàtiques d’interès per a infants i joves, ara a través de tallers teatrals i de psicodansa que s’ofereixen als casals juvenil i infantils que tenen lloc a la població durant els mesos de juliol i agost. Les diferents propostes s’emmarquen en el PEE impulsat per l’Àrea d’Educació.

Premiats i categories

Vuitens premis de l’Ajuntament de Roses a l’Excel·lència en l’etapa d’ESO Aquests premis tenen com a finalitat el reconeixement d’aquells alumnes que hagin destacat per l’excel·lència dels seus resultats acadèmics en l’etapa d’Educació Secundària Obligatòria i tenen una dotació de 750 € per alumne, per contribuir a sufragar les despeses dels estudis superiors que cursin. Es premien els dos alumnes rosincs de cada centre de secundària que han obtingut la millor nota de l’Etapa d’ESO. Els 6 alumnes guanyadors d’aquesta edició han estat: Mariona Pancorbo Darder i Sílvia Navío Espinosa (del Cetre Escolar Empordà), Maria Viñales Martín i Jan Casañas Galán (de l’institut Illa de Rodes), i Mònica Martínez González i Daniel Stavytskyy Kujel (de l’institut Cap Norfeu).

Divuitè premi de l’Ajuntament de Roses als Millors treballs de recerca de batxillerat Aquest premi té l’objectiu de potenciar l’esperit de recerca entre l’alumnat escolaritzat al municipi; crear un fons municipal de treballs de recerca i col·laborar amb la comunitat educativa, l’alumnat i les seves famílies per afavorir l’èxit escolar dels nois i noies de Roses. Hi han participat un total de 6 treballs (dos per cada centre educatiu de secundària del municipi), que han estat valorats per un jurat, enguany integrat per Pere Vicens Rahola (president Editorial Vicens Vives), Josep Maria Barris (arxiver municipal) i Toni Martínez, (professor de secundària). El guanyador ha estat Àlex Figueroa Lloveras, alumne del Centre Escolar Empordà, pel treball ‘Bioimpressió 3D per a la recerca contra el càncer’; mentre que Adrián San Miguel González, de l’Institut Illa de Rodes, es va fer amb l’accèssit del concurs pel seu treball ‘MyRoses.El videojoc d’un llegat’. Els premis estan dotats amb 750€ i 250 €, respectivament. La resta de finalistes han estat Pol Rosell Oliver (Illa de Rodes), pel treball ‘Fabricació d’un coet casolà’; Joana Costa Carreras (Centre Escolar Empordà), pel treball ‘Carnaval de Roses’: Pablo Domènech Rezec (Cap Norfeu), pel treball ‘L’eficiència tècnica de nedar correctament’; i Zoe Prudkin Gromaches, pel treball ‘La respiració conscient com a eina per a la nostra vida’.