Notes de tall 2024 | Consulta la nota per accedir als estudis de les universitats de Catalunya

A partir d'aquest dijous al matí es poden consultar les notes de tall per accedir als estudis de les universitats de Catalunya.

Sobre les notes de tall

Les places de cada centre d'estudis es distribueixen començant per la sol·licitud de l'estudiant preinscrit amb la nota més alta, i descendint segons l'ordre de nota fins que totes les places s'ocupen. Per tant, la nota de tall és la nota de l'últim estudiant que ha aconseguit plaça en un centre d'estudis universitari determinat. Cal tenir en compte que aquesta nota no està fixada prèviament, sinó que pot canviar cada any en funció de la relació entre les places disponibles en cada centre i el nombre d’estudiants que les demanen en la preinscripció. Aquí trobaràs tota la informació sobre les notes de tall.